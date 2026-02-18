Wendy Guevara estalla vs. Marie Claire Harp por exponer presunta deuda y ¡hasta ventila su ‘mayor secreto’!

La amistad entre Wendy Guevara y Marie Claire Harp está en tela de juicio. Esto, debido a que esta última acusó públicamente a la influencer de haberle quedado de deber 150 mil pesos. Se dijo muy molesta por toda esta situación y hasta expresó su deseo de cortar toda relación con ella.

Esta acusación generó mucha controversia. Si bien algunos consideran que todo se trata de una simple “broma”, otros han tomado en serio los señalamientos y han atacado a la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Ante esto, la creadora de contenido no dudó en lanzar una contundente respuesta.

¿Por qué Wendy Guevara le habría pedido dinero a Marie Claire Harp?

A través de redes sociales, Marie Claire Harp explicó que, en su momento, Wendy Guevara, presuntamente, le pidió dinero para la serie de cirugías estéticas que se realizó. Recordemos que ‘la Pedida’ se sometió a una luxación de costillas, lipoescultura y transferencia de grasa a glúteos y piernas.

Supuestamente, intentó hablar con la influencer para que le pagara la deuda. No obstante, esta no solo se negó, sino que también hasta la insultó. Resaltó que este era el motivo por el que ya no convivía con ella.

“Por eso no nos han visto juntas, porque yo no ando con quien me debe. 150 mil pesos me debe y no me ha querido pagar, me da sentimiento porque ella era mi amiga. Anda por ahí debiendo dinero. Me debe dinero, no me ha querido pagar, le presté la mitad de la operación que se hizo. Le escribí en estos días y le dije: ‘¿Qué pasó con mi dinero?’ y me dijo: ‘Chi… tu madre’”, narró.

Según la ex de José Manuel Figueroa, Nicola Porcella presuntamente también tiene una deuda pendiente con ella de 70 mil pesos. Presuntamente, el peruano pidió este dinero para su pelea en la Ring Royale, programada para el 15 de marzo. La celebridad señaló que ya había involucrado a las autoridades.

“Le mandé a mis abogados y le dije que me pagara. Y ahora esa deuda se va a leyes directamente. Le dije que me pagara mi dinero y me dijo que no. Grabé todo y se lo presenté a mis abogados y ahora tiene un problema legal y me da mucha tristeza”, indicó.

¿Wendy Guevara admite deuda con Marie Claire Harp?

A raíz de los malos comentarios que ha recibido por este tema, Wendy Guevara compartió un video en redes sociales para aclarar todo esto. La celebridad desmintió tener una deuda con Marie Claire Harp y dejó ver que todo se trataba de una simple broma.

“Me voy enterando del chisme y la gran mentira que dijo Marie Claire Harp, que yo le debo 150 mil… pobre pe…, ya saben cómo es” Wendy Guevara

Por si esto fuera poco, también ventiló lo que sería su “mayor secreto”. Y es que, según Guevara, su colega miente sobre su orientación sexual. Esto, aparentemente, por miedo a perder su trabajo.

“Yo la quiero mucho, pero ya no voy a guardar sus secretos porque no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, pero eso es un tema del que ya no voy a hablar porque tiene miedo de que la corran de los programas. Yo le dije: ‘No pasa nada’, pero ya no les quiero contar el chisme”, relató.

Hasta el momento, Marie Claire no se ha pronunciado ante esto. En tanto que los fans se dicen más confundidos que nunca. Si bien algunos insisten en que todo es “humor”, otros consideran que la acusación es seria y le han exigido a Wendy que “pague”.

¿Cuánto costó la cirugía de Wendy Guevara?

Hace unos meses, Wendy Guevara se sometió a una luxación de costillas, lipoescultura y transferencia de grasa a glúteos y piernas. A través de redes sociales, ha mostrado los resultados de la operación y ha comentado que, si bien el proceso de recuperación ha sido algo doloroso, se siente feliz.

En su momento fue cuestionada sobre el costo del procedimiento. De acuerdo con la propia influencer, todo le habría costado cerca de 250 mil pesos, sin incluir medicamentos y todo lo que incluye la recuperación.

En caso de que sea verdad lo dicho por Marie Claire, la famosa solo habría puesto de 100 a 150 mil pesos para su operación.

