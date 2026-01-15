Wendy Guevara viajará a Corea pese a diagnóstico de hipertensión ¿Se hará nueva cirugía?

Wendy Guevara vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras confirmar que viajará a Corea del Sur para someterse a una nueva cirugía estética en el rostro, pese a haber sido diagnosticada recientemente con hipertensión arterial. La creadora de contenido aseguró que el procedimiento se realizará bajo estrictos controles médicos, luego de haber enfrentado complicaciones en intervenciones anteriores.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué cirugía planea hacerse Wendy Guevara en Corea?

En un encuentro con la prensa Wendy Guevara, el viaje a Corea del Sur está planeado para mediados de este año con el objetivo de realizarse una cirugía estética facial. Aunque no detalló públicamente el tipo exacto de procedimiento, sí confirmó que se trata de una intervención en el rostro y que eligió ese país por la especialización médica en este tipo de cirugías.

La influencer señaló que antes de ingresar al quirófano deberá someterse a una serie de estudios y chequeos médicos, principalmente enfocados en el control de su presión arterial. Reconoció que el diagnóstico reciente la ha hecho replantearse los cuidados que debe tener, aunque mantiene firme su decisión de continuar con el proceso.

Durante una charla con reporteros, Wendy comentó que esta cirugía le genera cierto temor debido a su estado de salud, pero reiteró que no se realizará el procedimiento sin antes contar con autorización médica y un control adecuado de su hipertensión.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara fue diagnosticada con hipertensión?

El diagnóstico de hipertensión arterial de Wendy Guevara se dio después de una cirugía estética previa realizada en noviembre pasado. En ese procedimiento, Wendy Guevara se sometió a una remodelación costal, técnica que consiste en fracturar y recolocar las costillas flotantes para afinar la cintura, además de una lipoescultura con transferencia de grasa a piernas y glúteos, así como un ajuste en el busto.

El posoperatorio no fue sencillo. La creadora de contenido presentó complicaciones que requirieron atención médica de urgencia, momento en el que se detectó que padecía hipertensión. Ella misma relató que, tras los estudios, los médicos le indicaron que debía tomar medicación diaria para mantener la presión controlada.

Wendy explicó que su doctor le informó que se trata de una condición crónica y común en la población, que puede llevar una vida normal siempre y cuando se sigan las indicaciones médicas y se mantenga el tratamiento de forma constante.

¿Cómo afecta la hipertensión a futuras cirugías estéticas?

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de presión sanguínea, generalmente por encima de 140/90 mmHg en mediciones repetidas. Aunque muchas veces no presenta síntomas, representa un factor de riesgo importante en procedimientos quirúrgicos, especialmente en cirugías estéticas que implican anestesia y procesos de recuperación prolongados.

Especialistas señalan que, en pacientes con hipertensión, cualquier intervención debe realizarse bajo un control médico riguroso para evitar complicaciones cardiovasculares, como infartos o eventos cerebrovasculares. Por ello, Wendy Guevara aseguró que no se someterá a la cirugía facial sin antes tener su presión arterial estabilizada y monitoreada.

