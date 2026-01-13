Wendy Guevara revela enfermedad incurable tras cirugía de costillas ¿Cuál es su estado de salud?

La influencer Wendy Guevara vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no solo por una transformación estética ni por las críticas en redes sociales, sino por una revelación médica que tomó por sorpresa incluso a ella misma. La ganadora de La casa de los famosos México confesó que, tras someterse a una delicada cirugía para estilizar su figura, fue diagnosticada con una enfermedad que no tiene cura, pero que sí puede mantenerse bajo control con tratamiento diario.

Mira: Wendy Guevara divide opiniones tras opinar sobre el cuerpo de Salma, ¡por su radical cambio! ¿Celos?

Wendy Guevara rechaza la operación de luxación de costillas / Capturas de pantalla

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Wendy Guevara después de su cirugía de costillas?

Durante una entrevista con Eden Dorantes, Wendy Guevara reveló que, tras la cirugía estética, los médicos detectaron que padecía hipertensión, una condición crónica que requiere tratamiento permanente. La influencer explicó que el diagnóstico la tomó completamente desprevenida.

“Después de la cirugía esta que me hice, me pasó que resulté ser hipertensa, entonces diario tengo que tomar una pastillita sobre la presión”. Wendy Guevara

De acuerdo con su relato, fue el propio médico quien le explicó que se trata de una condición mucho más común de lo que parece y que, en muchos casos, las personas no saben que la padecen hasta que ocurre una emergencia.

Wendy Guevara “El doctor que me atiende me dijo: ‘No te preocupes, la mayoría de la gente lo es y muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes, pero no pasa con esta pastilla. Vives toda tu vida tranquila, a gusto, tu vida normal’”

Aunque la palabra “incurable” puede sonar alarmante, Wendy dejó claro que la hipertensión no le impide seguir con su vida, siempre y cuando mantenga el tratamiento y los controles médicos necesarios.

Lee: Wendy Guevara presta dinero a Momo Guzmán tras dejar la Burrita Burrona: esto se sabe de su nuevo proyecto

¿La cirugía estética le provocó la hipertensión a Wendy Guevara?

Uno de los puntos que Wendy Guevara se encargó de aclarar fue si la cirugía de costillas fue la causa directa de su enfermedad. Según explicó, el procedimiento no le provocó la hipertensión, pero sí permitió que se detectara a tiempo.

Tras la intervención, Wendy presentó una complicación inesperada: su presión arterial se elevó a niveles considerados de alto riesgo, lo que obligó a los médicos a actuar de inmediato.

“Después de esta cirugía se me subió la presión a 250, 240. Entonces, me tuvieron que dar pastilla para eso, como los hipertensos, y luego me diagnosticaron”. Wendy Guevara

La influencer fue enfática al aclarar que no se trata de una consecuencia directa del bisturí.

“No que me haya provocado la cirugía eso, sino que me di cuenta”. Wendy Guevara

Actualmente, Wendy se encuentra bajo seguimiento médico y con un tratamiento que debe tomar todos los días para mantener su presión controlada y evitar complicaciones futuras.

Wendy Guevara revela por qué negó hacerse una operación de luxaciones de costillas / Redes sociales

¿Wendy Guevara sigue de fiesta pese a su diagnóstico de hipertensión?

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Wendy Guevara también habló de cómo ha probado, incluso en situaciones extremas, que su tratamiento funciona. Con humor, confesó que ha salido de fiesta y que, pese a los excesos, su presión se ha mantenido estable.

“Ya lo descubrí, me puse unas pedas bien buenas en la Feria de León, ya me dieron bien duro contra el muro y nomás no se me disparó la presión”, dijo entre risas.

Aunque la anécdota desató comentarios entre los reporteros, Wendy también dejó claro que no se toma su salud a la ligera. Reconoce que la hipertensión es una condición seria y que cualquier decisión relacionada con cirugías futuras debe ir acompañada de estudios médicos previos.

“Si me voy a hacer algo, debo hacerme bien el chequeo de la presión, debo tenerla muy balanceadita, muy controlada, porque ahora que me haga el rostro (feminización facial), me la hago a mitad del año pues sí me da miedo”, finalizó.

Mira: Filtran primeras imágenes de Wendy Guevara tras cirugía de luxación de costillas: así luce ahora

Wendy Guevara ya había sido amenazada sobre filtrar imágenes y videos de su celular robado. / Instagram

¿Qué respondió Wendy Guevara a las críticas por su cirugía y cuáles son sus medidas reales?

Además de hablar de su salud, Wendy Guevara también aprovechó para responder a las críticas que surgieron tras la filtración de imágenes de su cirugía de costillas. Lejos de engancharse en la polémica, la influencer aseguró sentirse satisfecha con el resultado.

“Siempre me ponen que Wendy no quedó, pero yo muy dentro de mí sí quedé. Amamos. Estamos iniciando el año con muchísimo trabajo, mucho amor del público. Obviamente hay comentarios buenos y malos, pero tienes que saber cómo agarrar las cosas. Lo importante es que hablen, bien o mal, pero que hablen”, declaró.

Durante una aparición en el programa Hoy, Wendy incluso decidió callar bocas y presumir sus medidas reales, acompañada por Paolita Suárez. En vivo, reveló las cifras que reflejan el objetivo de su cirugía: reducir cintura y resaltar otras curvas.

Sus medidas actuales son: 118 centímetros de busto, 84 centímetros de cintura y 119 centímetros de cadera. Aunque no corresponden al clásico 90-60-90, Wendy dejó claro que no busca encajar en estándares ajenos y que se siente orgullosa de su cuerpo.