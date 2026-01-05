Filtran primeras imágenes de Wendy Guevara tras cirugía de luxación de costillas: así luce ahora

La creadora de contenido Wendy Guevara volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que comenzaran a circular las primeras imágenes posteriores a la cirugía estética a la que se sometió a finales de 2025. Las fotografías, difundidas en redes sociales, muestran a la integrante de las Perdidas durante su proceso de recuperación tras una luxación de costillas, procedimiento que ella misma confirmó meses atrás.

Te puede interesar: ¿Qué famosos dejaron de hablarse en 2025 y por qué rompieron su amistad? Pelea y traición en el espectáculo

Wendy Guevara / Redes sociales y canva

¿Qué cirugía estética se realizó Wendy Guevara para reducir su cintura?

En 2025, Wendy Guevara reconoció de manera abierta que tenía planes de someterse a una cirugía estética. Tras varios días de especulación, la influencer explicó que el procedimiento principal sería una luxación de costillas, técnica utilizada para estilizar la cintura sin recurrir a la extracción ósea.

De acuerdo con información de sitios especializados en cirugía plástica, la luxación de costillas es un procedimiento moderno cuyo objetivo es modificar la posición de las costillas flotantes, específicamente los últimos pares, para lograr una silueta más estrecha de forma permanente. A diferencia de prácticas antiguas conocidas como “extracción de costillas”, esta técnica no implica retirar huesos del cuerpo.

Según describen fuentes médicas, el cirujano no corta ni extrae las costillas, sino que realiza una fractura controlada o un debilitamiento del tejido óseo, permitiendo que las costillas adopten una nueva posición durante el proceso de cicatrización. Este método requiere seguimiento médico y cuidados posteriores para evitar complicaciones.

Te puede interesar: Wendy Guevara presta dinero a Momo Guzmán tras dejar la Burrita Burrona: esto se sabe de su nuevo proyecto

Wendy Guevara hospitalizada tras cirugía estética / YT: SoyWendyGuevara

¿Qué muestran las primeras imágenes de Wendy Guevara tras la luxación de costillas?

Las primeras imágenes de Wendy Guevara después de la intervención quirúrgica comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas. La difusión se atribuye a la cuenta de X conocida como La tía Sandra, que compartió una fotografía de la influencer acompañada de la descripción:

“IMPRESIONANTE: Primeras imágenes de la influencer WENDY GUEVARA tras su cirugía de LUXACIÓN DE COSTILLAS para reducir su cintura”.

En la imagen, Wendy aparece usando ropa interior, lo que permitió a los internautas observar parte de su figura durante la etapa inicial de recuperación. De acuerdo con la misma cuenta, la influencer ingresó a quirófano el lunes 24 de noviembre para realizarse varios procedimientos estéticos en una sola intervención.

Entre las cirugías mencionadas se encuentran una lipotransferencia, aumento de busto, luxación de costillas y agrandamiento de glúteos. Hasta el momento, Wendy Guevara no ha confirmado públicamente la autenticidad de las imágenes ni ha emitido un posicionamiento directo sobre la filtración.

Te puede interesar: Wendy Guevara, tras casi desmayarse por estornudar por su cirugía, revela fuerte regaño de su mánager

📍 IMPRESIONANTE: Primeras imágenes de la influencer WENDY GUEVARA tras su cirugía de LUXACIÓN DE COSTILLAS para reducir su cintura



El lunes 24 de noviembre, Wendy ingresó a quirófano para realizarse varios procedimientos estéticos:



Una lipotransferencia, aumento de busto, una… pic.twitter.com/T9Gk12GRJk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 4, 2026

¿Porque las imágenes de Wendy Guevara causaron polémica?

Tras la publicación de las fotografías después de la operación de Wendy Guevara, usuarios de distintas plataformas reaccionaron con comentarios diversos, los cuales quedaron registrados en redes sociales. Algunos internautas se enfocaron en el impacto visual de la imagen, mientras que otros hicieron referencia al procedimiento médico y al proceso de recuperación.

Entre los comentarios que circularon se encuentran mensajes como: “Su dinero, su cuerpo, su vida”, “La neta que dolor”, así como otras opiniones relacionadas con el cambio físico y el proceso posterior a la cirugía. Las reacciones reflejan el interés que sigue generando Wendy Guevara en el entorno digital, donde cada actualización relacionada con su vida personal y profesional suele convertirse en tendencia.

Cabe señalar que, tras una intervención como la luxación de costillas, los pacientes deben seguir un protocolo médico que incluye reposo, uso de fajas especiales y seguimiento clínico, con el fin de favorecer la correcta cicatrización y adaptación del cuerpo a los cambios realizados durante la cirugía.

Hasta ahora, Wendy Guevara había compartido previamente su interés en realizarse procedimientos estéticos como parte de una decisión personal. La influencer ha mantenido activa su presencia en redes sociales, aunque no ha detallado públicamente cómo avanza su recuperación ni cuándo retomará de manera habitual sus actividades públicas.

Te puede interesar: Wendy Guevara casi se desmaya en plena transmisión en vivo, ¿más complicaciones por su cirugía estética?