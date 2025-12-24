Wendy Guevara casi se desmaya en plena transmisión en vivo, ¿más complicaciones por su cirugía estética?

La salud de Wendy Guevara está siendo motivo de preocupación. Y es que la influencer ha comenzado a presentar algunos problemas de salud tras la cirugía estética que se realizó hace algunas semanas.

En su momento, Wendy Guevara ya había hablado sobre las secuelas que le dejó el procedimiento. Sin embargo, las alarmas se encendieron después de que la influencer casi se desmayara durante una transmisión en vivo para redes sociales.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cuál fue la cirugía estética a la que Wendy Guevara se sometió?

Hace un mes, Wendy Guevara se sometió a una lipoescultura, lipo transferencia, luxación de costillas, aumento y proyección de glúteos y piernas; así como a un ajuste y aumento de busto.

Tras la operación, subió un video a redes sociales revelando que el proceso había salido muy bien, pero que se sentía algo sensible emocionalmente. En aquel entonces, se filtraron unas fotos con los resultados de la operación, en las que la famosa se veía con una cintura más definida y los glúteos más grandes.

Posteriormente, narró que, si bien estaba conforme con los resultados, ha tenido que lidiar con algunas secuelas. Y es que ha tenido problemas de la presión y está llevando un tratamiento para la hipertensión.

“Después de la cirugía se me subió la presión a 240. Me tuvieron que dar pastillas. Luego me diagnosticaron, estoy en tratamiento de que yo creo que soy hipertensa. Esta cirugía me llevó a todo eso”, relató.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿La salud de Wendy Guevara está en riesgo por su cirugía estética?

Wendy Guevara encendió las alarmas después de que se mostrara sumamente adolorida durante una transmisión en vivo para redes sociales. La famosa estaba comiendo con unos amigos cuando, tras un estornudo, comenzó a sentirse mal.

Los presentes se preocuparon al ver sus muecas de dolor y le preguntaron si todo estaba bien. En respuesta, la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2023’ mencionó que no había estornudado en un mes y que le dolían mucho las costillas. Incluso confesó que sentía estar a punto de “desmayarse”.

“Ay güey, agarrame. No, siento que me caigo. Es por las costillas; siento que me voy a caer toda, como si no tuviera fuerzas.” Wendy Guevara

Afortunadamente, Wendy señaló que esto era completamente normal. Según la influencer, sus doctores le mencionaron que sentiría dolor al estornudar: “Ya se me está desinflamando el tórax. Sí (me dijeron que era normal). Es que nunca había estornudado en un mes”, relató.

Pese a la explicación de Wendy Guevara, muchos fans se dijeron muy preocupados por su situación y le recomendaron visitar a sus doctores para descartar cualquier complicación.

¿Por qué Wendy Guevara decidió hacerse una cirugía estética?

En diversas ocasiones, Wendy Guevara declaró su deseo de hacerse unos “arreglitos” para verse mucho mejor. Tras su operación, la famosa dijo que, pese a que su proceso de recuperación no ha sido fácil, está feliz con los resultados y hasta les aconsejó a sus seguidores que se operaran, si es que tenían los recursos y así lo deseaban.

“Si tienes la oportunidad de cambiarte y hacerte unos arreglitos. Se vale. Yo creo que ya se vale todo en esta vida”, dijo.

