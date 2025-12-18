Perfume de Wendy Guevara es tachado de presunto “fraude” y ella responde: “No se dejen llevar por tonterías”

Luego de varios días envuelta en la polémica y bajo el señalamiento de un supuesto fraude, la influencer mexicana, Wendy Guevara, salió a dar la cara ante sus seguidores y compradores de su perfume, esto a partir de quejas de varios internautas que indicaban que el perfume no les había llegado, después de varios meses de haber realizado su compra. ¿Cómo respondió Wendy Guevara a los señalamientos?

¿Cuál es el presunto fraude del que acusan a Wendy Guevara, tras venta de su perfume?

En febrero, mediante sus plataformas digitales, Wendy Guevara dio a conocer Wendura Privée, una fragancia descrita como una mezcla de aromas cálidos y dulces con toques especiados, que incluye notas de canela, clavo y maderas suaves.

El perfume se ofreció inicialmente bajo un esquema de preventa, con un apartado de 300 pesos mexicanos. Posteriormente, los compradores debían cubrir el monto restante de mil 100 pesos, además de 150 pesos correspondientes al envío, lo que dio un costo total de mil 550 pesos mexicanos por cada frasco.

Recientemente, se presentaron en redes sociales, una serie de internautas que señalaban no haber recibido su perfume, aún cuando el pedido se había hecho desde abril de este 2025.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre los señalamientos de presunto fraude en la venta de su perfume?

Ante la presión mediática y el descontento de algunos clientes, Wendy Guevara explicó que los perfumes se encuentran detenidos en aduanas, situación que ha afectado no solo a su marca, sino también a otros productos importados. La influencer aseguró que el problema no depende directamente de ella ni de su equipo, y que se trata de un proceso ajeno a su control.

Hermanas, están parados en aduanas los Wenduras, los perfumes. A unos de Estados Unidos ya les llegaron, ayer me etiquetaron unas personas y aquí no. Wendy Guevara

De acuerdo con la también conductora de televisión, algunos clientes en Estados Unidos ya comenzaron a recibir sus fragancias, lo que demostraría que los envíos sí están avanzando, aunque de forma lenta.

“ Hace unos meses se pararon todo en la aduana los perfumes que yo saqué. No han estafado a nadie ni nada. (...) Debido a que se detuvieron en la aduana y todo eso, se están entregando con uno extra de regalo, no se dejen llevar por tonterías ”, finalizó Guevara.

¿Qué avances dio Wendy Guevara sobre la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara reveló que la producción de La casa de los famosos México ya se encuentra ajustando los últimos detalles y adelantó que los próximos participantes llamarán especialmente la atención del público joven. “ los nuevos habitantes están increíbles ”, expresó.

Uno de los momentos que más dio de qué hablar fue cuando dejó entrever que podrían integrarse “ dos jot*s ”, comentario que de inmediato generó miles de reacciones en redes sociales. Para muchos seguidores, esta frase fue interpretada como una referencia velada a dos amistades cercanas de Wendy dentro del mundo del espectáculo, lo que alimentó la expectativa de una edición con mayor visibilidad y representación LGBTQ+.

Aunque la influencer no dio nombres concretos, sí señaló que el elenco estará conformado por una mezcla de celebridades consolidadas, figuras virales y personajes que en algún momento se han convertido en tema central de conversación en plataformas digitales.

