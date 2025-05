Wendy Guevara revela que le robaron en su casa; ¿Se terminan ‘Las perdidas’? VIDEO

Wendy Guevara se ha mantenido en boca de todos luego de su escándalo con un hombre casado durante su estancia en Miami y los rumores de participación en nuevos proyectos. Sin embargo, esta vez encendió las alarmas por algo diferente, pues alertó que fue víctima de robo, ¡en su propia casa! La culpable podría ser una de ‘Las perdidas’, ¿quién fue?

Wendy Guevara / Instagram: @wendyguevaraoficial

Wendy Guevara fue víctima de robo en su casa

Wendy Guevara estuvo un tiempo fuera de México debido a su debut como donductora en el programa de Univision: ‘Desiguales’, el cual se graba en Miami, Estados Unidos, razón por la que Wendy dejó su hogar durante un par de meses.

Finalmente, la influencer concluyó su participación y regresó a su natal León Guanajuato, donde se llevó una amarga sorpresa al descubrir que alguna de sus amigas le robó. El artículo en cuestión fue el perfume de un amigo y Wendy asegura que fue alguien cercano a ella.

Durante una transmisión en vivo en su canal de Youtube, la conductora se arreglaba el cabello junto a su amiga Karina Torres cuando alguien le preguntó en el chat qué haría si Karina le roba algo; fue entonces que su amiga trajo a cuento lo del perfume y le preguntó a Wendy si sí le robaron.

Wendy muteó el en vivo y le contó a Karina lo que sabía: “De por sí a esa niña ya la traes entre ceja y ceja tú", le dijo la influencer a Torres luego de regresar el audio a la transmisión, confirmando que le habían robado y peor, que se trataba de una conocida.

Así lo dijo (Min 4:45):

¿Quién le robó a Wendy Guevara?

Luego de que Wendy le revelara quién le robó el dichoso perfume, Karina le dijo que no le diría a ‘La patas’, como le apodan a Paola Suárez, la otra ‘Perdida’ original, pues ella seguro le diría de cosas a la presunta ladrona. Wendy señaló que ‘La patas’ sería “su karma”.

Hasta el momento Wendy no ha querido decir abiertamente cuál de sus amigas o conocidas fue la responsable, pero algunas ya han dado la cara y se han defendido o expresado su opinión en redes.

Una de las primeras en pronunciarse fue precisamente Paolita Suárez, quien en otro en vivo fue cuestionada obre el asunto. Ella alegó que la única que sabía era Wendy, pero no quiere decir nada. Segundos después admitió que sabía quién fue:

“La verdad yo sí sé quién fue, hermanas, pero yo no les voy a decir. La que tiene que decir es esta (Wendy), y si no dice Wendy, pues ustedes qué c... se meten, la neta. Y no fue ni Bryan, no fue ni Grecia (Monzón), no fue ninguno de ellos dos”, sentenció la influencer.

Otra amiga que se rompió el silencio, fue Salma, pero al igual que Paola, alegó que no diría nada: “Se va a saber, hermanas, obviamente se va a saber, porque siempre decimos todo... Yo no voy a decir nombres, a mí no me corresponde, pero yo no fui. Todas mis amigas me han brindado dinero a guardar y así como me lo dan, tengan, hermanas. La gente que roba se sala”, declaró.

Paola Suárez y Salma se deslindan del robo a Wendy Guevara / Redes sociales

¿'Las perdidas’ llegan a su fin?

Esta no es la primera vez que ‘Las perdidas’ sufren complicaciones, pues anteriormente hubo una ruptura entre Wendy y otra integrante, Kimberly ‘La más preciosa’, con quien la influencer está distanciada a raíz de una broma y del matrimonio de Kimberly.

No obstante, en esta ocasión las cosas parecen ser mucho más serias, pues se trata del robo de bienes en la propia casa de Wendy. De momento ‘Las perdidas’ originales, Wendy Guevara y Paola Suárez se mantienen bien, pues la segunda ya dijo que no tomó el perfume y de hecho sabe quién fue. Habrá que esperar para que destapen a la ladrona y ver cómo afecta a ‘Las perdidas’.