Wendy Guevara revela encuentro con Ángela y Pepe Aguilar tras polémica de Christian Nodal ¿Los defiende?

Wendy Guevara volvió a dar de qué hablar tras revelar que tuvo un encuentro con dos de los integrantes de la dinastía Aguilar, justo cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en medio de la polémica por la entrevista con Adela Micha en La saga. La creadora de contenido detalló cómo fue recibida por los cantantes de regional mexicano. ¿Qué fue lo que contó de los Aguilar?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su encuentro con Pepe Aguilar y Ángela Aguilar en los premios Lo nuestro?

Durante el pódcast ‘Cómplices del desmadre,’ junto Nicola Porcella, Wendy Guevara tocaron el tema sobre las opiniones divididas que existen en torno al romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar. En medio de esta conversación, la creadora de contenido reveló que ha tenido una buena impresión de Pepe Aguilar. Incluso, en el pasado coincidió con él y su hija menor en los premios ‘Lo nuestro’.

“Primero tuvimos un ensayo en los premios Lo nuestro y el señor (Pepe Aguilar) fue y me saludó. Me saludó ella (Ángela Aguilar) y me gritó: ‘Hola, me encantas’. Y ya, de lejos, y ya cuando hicimos una entrevista, de verdad, cuando ya estábamos en vivo, porque yo fui a conducir lo de las redes, fue el señor y bien amable me saludo” Wendy Guevara

Wendy aclaró que, aunque se generaron rumores sobre la forma en la que Pepe Aguilar la saludó, todo se dio en un ambiente de respeto y cordialidad, pues ambos coincidieron en un espacio de trabajo. “La gente luego quiso decir que no me saludó de beso... Hicieron un chisme”, agregó.

Las declaraciones de Wendy Guevara desataron opiniones divididas en redes sociales. Aunque la mayoría celebró que ‘la Perdida’ no se deje llevar por los malos comentarios sobre Nodal y Ángela, también hubo quienes le pidieron que no defendiera a la pareja.

¿Por qué Wendy Guevara faltó a las galas de La casa de los famosos México?

Además de hablar de los Aguilar, Wendy Guevara también abordó su ausencia de La casa de los famosos México, donde funge como conductora de las pre y post-galas. Explicó que tanto ella como Marie Claire Harp presentaron síntomas de gripe y tos, por lo cual la producción decidió enviarlas a descansar como medida preventiva, aunque aclaró que sus pruebas de Covid resultaron negativas.

“Nos regresaron de la chamba porque traemos gripita y tos. Nos hicimos prueba de todo y salimos negativos, pero la doctora nos dijo que es mejor reposar porque podemos contagiar a alguien” Wendy Guevara

Sin embargo, la influencer Chamonic señaló en redes sociales que Wendy Guevara, supuestamente, “mentiría” en su versión: “¡Wendy miente! Recuerden que ya es artista… y como tal, miente. Todos los que viajaban con ella salieron positivos, por eso tendrán cinco días de reposo como marca el protocolo. Toda la producción fue avisada que se harán pruebas y tendrán que usar cubrebocas”.

¿Qué polémica rodea actualmente a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Las declaraciones de Wendy Guevara surgieron mientras el público sigue comentando la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, emitida en La saga, la cual reavivó las críticas hacia su relación con Ángela Aguilar.

En dicha conversación, Nodal reveló que se casó con la hija de Pepe Aguilar en mayo del 2024, el mismo mes en que terminó su relación con la rapera Cazzu. Esta cercanía temporal entre la ruptura y el nuevo matrimonio generó especulaciones entre usuarios sobre que, supuestamente, hubo una infidelidad del sonorense hacia Cazzu. Sin embargo, él ha negado estas versiones en diversas ocasiones.

