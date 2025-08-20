Emiliano Aguilar explota vs. su hermana Ángela Aguilar, ¿por culpa de Christian Nodal?: “Chale”

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar no es cercano a su padre Pepe Aguilar o a sus hermanos, Leonardo y Ángela Aguilar. No obstante, tal parece que las cosas subieron de nivel tras una serie de declaraciones que el rapero hizo en contra de la actual esposa de Christian Nodal, ¿el ex de Cazzu fue la causa de todo?

Emiliano Aguilar se enoja con Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar se molestó con Ángela Aguilar?

Lejos de lo que se pudiera especular, la causa de la molestia de Emiliano Aguilar en contra de Ángela Aguilar no fue por algo relacionado con su esposo, Christian Nodal, sino por el discurso que ella dio durante el concierto que dio en el Hollywood Bowl, hace algunos días.

La joven aprovechó un momento para solidarizarse con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. La intérprete de ‘Nadie se va como llegó’ se dijo muy orgullosa de ser una “México-americana” y lamentó las políticas anti-inmigrantes que se viven en ese país.

“No quiero perder la oportunidad de estar en este escenario sin decir mi verdad. Para mí, aunque quizá los artistas no lo digan porque no les conviene, yo sí quiero representar a los México-americanos. Lo que le está pasando a mi gente no está bien, no estoy de acuerdo. No lo voy a soportar”, expresó.

Si bien sus palabras tuvieron buena intención, tal parece que enfurecieron a Emiliano, quien compartió el video del discurso con una sola palabra: “Chale”. Poco después de esto, subió un clip para aclarar qué fue realmente lo que le molestó de los comentarios hechos por su hermana.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su hermana Ángela Aguilar y su discurso en el Hollywood Bowl?

A través de redes sociales, Emiliano Aguilar compartió un video asegurando que no entendía cuál era la diferencia entre los “México-americanos legales y los que son ilegales”. Si bien no mencionó nombres, para el público, fue una pregunta directa para Ángela Aguilar.

“Nomás quiero hacer una pregunta rápido, para todos, ¿cuál es la diferencia de ser un mexicano-americano legal y un mexicano-americano ilegal? ¿Cuál es la diferencia? Todos somos mexicanos y viva México”, resaltó.

Por supuesto, sus palabras causaron muchas opiniones diversas. Si bien sus fans estuvieron de acuerdo con su postura y tacharon a Ángela de “tonta” por su discurso, otros le pidieron que ya la dejara en paz. Incluso, algunos afirmaron que le estaban “pagando” por “hablar mal de su hermana”.

Esto último, en referencia a lo que dijo Nodal en su entrevista con Adela Micha de que, presuntamente, estaban pagando campañas de desprestigio en contra de su esposo. Ante esto, el rapero simplemente respondió:

“¿Neta creen que me pagan por esto ? Ni la disquera donde andaba me ha dado un centavo de la música que hice, pero aquí andamos” Emiliano Aguilar

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar o el resto de su familia se han pronunciado ante las nuevas declaraciones de Emiliano Aguilar.

¿Emiliano Aguilar se burló de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Luego de que la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha saliera a la luz, tanto el cantante como Ángela Aguilar enfrentaron aún más críticas. Y es que Nodal contó, entre otras cosas, que su relación con Ángela inició poco después de haber terminado con Cazzu, por lo que no consideraba que hubiera una infidelidad.

En medio de todo esto, Emiliano Aguilar compartió un TikTok en el que cuestionaba a las mujeres sobre la infidelidad: “Les tengo una pregunta, específicamente, para las mujeres. ¿Para ustedes, qué es ‘poner el cuerno?… Para todos, ¿qué es poner el cuerno? Quiero saber en los comentarios”, expresó.

Aunque no mencionó nombres, muchos consideraron que fue una especie de burla para su hermana y su esposo, por lo que recibió tanto aplausos como comentarios negativos. A raíz de esto, subió otro video aclarando que sus palabras no eran dirigidas a Ángela, sino a unos amigos que pasaban por una infidelidad.

