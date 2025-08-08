¿Emiliano Aguilar felicitó a su papá, Pepe Aguilar por su cumpleaños? El rapero lanza misterioso mensaje

Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, vuelve a dar de qué hablar. Y es que, en medio de las celebraciones por el cumpleaños 57 del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, el rapero lanza un misterioso mensaje ¿con dedicatoria para su padre?

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar?

La relación entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, es prácticamente nula. Llevan muchos años distanciados y, pese a que ambos han expresado querer mucho al otro, consideran que estar alejados es lo mejor por el momento.

Según Pepe Aguilar, la culpable de todo es Carmen Treviño, mamá de Emiliano. El cantante sostiene que su ex no permitió la convivencia con su hijo tras la separación, a pesar de haber sido un padre responsable económicamente.

Incluso contó que, cuando su primogénito vivió con él hace algunos años, no logró adaptarse y se fue, ya que estaba acostumbrado a vivir sin reglas. Si bien Emiliano no ha dicho de forma directa su versión, afirma que su mamá fue muy responsable.

El rapero también ha dicho que considera a su padrastro, Adrián Arce, como su verdadera figura paterna, siendo a él a quien felicitó en el Día del padre y no a Pepe.

Pese a todo, el intérprete de ‘Por amarte’ se ha dicho dispuesto a reconciliarse con él en el futuro y tener una relación con su nieta, a quien aún no conoce.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar felicitó a su papá, Pepe Aguilar, por su cumpleaños?

Desde la madrugada de este 7 de agosto, tanto Ángela Aguilar como su hermano Leonardo han compartido emotivos mensajes felicitando a su padre, Pepe Aguilar, por un año más de vida, y en los que le externan el gran amor que le tienen.

Por su parte, Emiliano simplemente subió unas breves palabras que, si bien no mencionan el nombre de Pepe, muchos creen que son dirigidas a él.

“Espero que estés bien” Emiliano Aguilar

Luego de que un internauta le dijera que debía felicitar a su papá, el rapero de 32 años limitó los comentarios de su publicación. Más allá de eso, no ha dicho nada que pudiera relacionarse con Pepe y solo se ha limitado a publicar una foto reciente con un tatuador.

Para la mayoría, su breve mensaje es una manera de decir que, pese a no querer una relación con Pepe Aguilar, lo recuerda en fechas importantes.

Emiliano Aguilar habría felicitado a su papá, Pepe Aguilar por su cumpleaños / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar intentó quitarse la vida?

En los últimos días, Emiliano Aguilar ha causado preocupación a raíz de un mensaje en el que expresa estar pasando por momentos complicados en su vida. No obstante, lo que más llamó la atención es que le dedicó unas palabras a su hija.

“Les quería decir que gracias a todos, la neta… Se los digo de lo más profundo de mi corazón. Si no fuera por ustedes, mi hija y la música ya no estuviera en este mundo. Muchas gracias, mi gente”, escribió.

Muchos interpretaron sus palabras como un indicativo de que había intentado quitarse la vida, por lo que sus fans no dudaron en escribirle palabras de aliento en su publicación, diciéndole que su hija lo necesita mucho.

