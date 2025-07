Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, enfrentaría demanda tras supuesta estafa; así respondió el rapero

Luego de que Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, acusara a un excolaborador de presunta estafa, este último anunció que tomará acciones legales contra el rapero por “dañarlo de forma intencional”.

Y es que, hace apenas unos días, el hermano de Ángela Aguilar afirmó que su exempleado Tony Estrada, mejor conocido como Tony Rocks, no solo cobraba por las entrevistas que daba, también hizo que ningún medio asistiera a un evento que organizó recientemente.

“Antes trabajaba con una persona que se llama Tony Rocks. Muchas personas lo ubican. Es una persona que anda mucho en el medio. Si alguna vez esta persona les cobró de parte mía, les pido una disculpa. Yo me acabo de enterar que es una persona que no trabaja bien. Me acabo de enterar de muchas cosas que estaba cobrando las entrevistas, que yo las hacía de corazón y ese vato las cobraba”, expresó en redes sociales.

¿Por qué Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, enfrentaría una demanda de su excolaborador?

Si bien Tony Rocks ha negado las acusaciones de Emiliano Aguilar y afirma que el rapero se está llevando por “chismes”, el hijo de Pepe Aguilar dijo tener pruebas de todo y le advirtió a la gente que no trabajara con Tony, ya que es una “rata”.

Ante esto, el excolaborador lanzó un comunicado diciendo, a raíz de todas las “difamaciones” que han hecho en su contra, ya se está asesorando para tomar acciones legales.

“Cualquier intento de difamare sin pruebas constituye un acto legalmente punible. La libertad de expresión NO protege la mentira ni el daño malintencionado. Si alguien decide cruzar esa línea, estoy listo para tomar las acciones legales necesarias. No solo tengo principios, tengo pruebas, respaldo y recursos. Ante esta situación ya estamos tomando las medidas legales correspondientes”, indicó.

En su mensaje, también deja claro que no permitirá que nadie manche la reputación que, “por tantos años, le costó construir”. Si bien no mencionó qué tipo de proceso legal llevaría a cabo, todo apunta a que sería una demanda por difamación y daño moral.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ante la posible demanda en su contra?

En respuesta a esto, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, subió una conversación reciente que tuvo con Tony Rocks, en la que este le decía que ya se había puesto en contacto con los abogados para demandarlo.

También publicó un mensaje en el que deja claro que una posible demanda no le importa, asegurando que ahora solo quiere enfocarse en sus proyectos, en lugar de darle importancia a “ratas”.

“Ya enfadaste, pin… rata. Ya no vuelvo hablar de esto, di lo que quieras has lo que quieras tú sabes la verdad, JD sabe la verdad y el otro pen… también. Una disculpa mi gente, ahora me voy a enfocar en la música en vez de estas lacras que nomas quieren fama porque solos no pueden” Emiliano Aguilar

Hasta el momento, Tony Rocks no ha dicho nada sobre la reacción de Emiliano Aguilar y solo se ha limitado a compartir los mensajes de apoyo que le han llegado por parte de amigos y colegas.

¿Quién es Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar?

Emiliano José Aguilar Treviño, mejor conocido solo como Emiliano Aguilar

Es el hijo mayor de Pepe Aguilar y de su primera esposa, Carmen Treviño.

Pese a que la gran mayoría de su familia se enfocan en el regional mexicano, él optó por hacer rap, debutando en 2024 con el tema ‘Soy el vato’.

En 2017, pasó un mes en prisión tras ser detenido mientras intentaba pasar a unos inmigrantes por la frontera.

No tiene relación con el resto de la dinastía Aguilar y, en múltiples ocasiones ha dicho que, si bien los quiere, la distancia es mejor.

En 2022, se volvió padre de una niña.

