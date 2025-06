Hermana de Pepe Aguilar explota contra su sobrino Emiliano por ‘despreciar’ a su papá: “Se le olvida”

Para nadie es un secreto que Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, no tienen una buena relación. Desde hace varios años están distanciados y, pese a que ambos han dicho que hay cariño de por medio, han dejado claro que prefieren mantenerse separados.

Recientemente, Emiliano causó mucha polémica al ignorar a Pepe el Día del padre y felicitar a su padrastro, Adrián Arce. A través de una publicación en Instagram, el rapero sostuvo que Arce no solo lo ayudó a construir su carrera musical, también ha sido una verdadera figura paterna en su vida.

Entre los que no dudaron en reclamarle su acción fue Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar, quien, además de dejar clara su molestia en redes sociales, dijo en entrevista para ‘Ventaneando’ que estaba muy decepcionada de su sobrino.

¿Qué dijo la hermana de Pepe Aguilar sobre el “desprecio” de Emilio Aguilar a su papá?

En el post que Emiliano Aguilar hizo por el Día del padre, la hermana de Pepe Aguilar tachó a su sobrino de “ingrato” por no recordar el amor que siempre le ha tenido su papá, a pesar de la distancia.

“Te quiero mucho, pero eso es ingratitud. Conozco la historia” Marcela Rubiales

En respuesta a esto, el rapero le reclamó a su tía por no contactarlo en privado y hacer polémica de todo este asunto. Incluso, la acusó de querer llamar la atención.

“Para la siguente, pide mi número. No es tan difícil que te lo pasen, en vez de estar haciendo esto público, pero allí está, tía, tus momentos de fama”, manifestó.

¿Por qué Emiliano Aguilar ‘ignora’ a su padre, Pepe Aguilar? Esto dice la tía del rapero

Tras su comentario, Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, expresó que su sobrino Emiliano había “insultado” a Pepe al no felicitarlo en el Día del padre.

“Lo que dio a entender allí fue que su papá (Pepe Aguilar) no servía para nada. Fue lo que yo entendí. Me dio mucho sentimiento. Normalmente, no me meto en broncas, pero sentí la necesidad de decirlo”, expresó.

Y es que, según Rubiales, vio de cerca “la angustia” que vivió Pepe al no tener contacto con Emiliano, después de separarse de su madre: “Vi la angustia de mi hermano por estar con el niño. Vi como nunca le faltó nada. Nunca le faltó su escuela, su comida, su manutención. Que alguien le explique cómo estuvieron las cosas”, expresó.

Además de aclarar que su comentario no fue para “tener algo de fama”, resaltó que Emiliano es quien no quiere estar cerca de la familia, y cree que la razón detrás de esto se encuentra en que Pepe no dejaría que consumiera sustancias.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no se ha pronunciado ante las declaraciones de su tía. No obstante, se espera que lo haga en los próximos días.

Marcela Rubiales “A él ya se le olvidó. A mí me puso como camote. Sí me dio mucho sentimiento, pero, pues bueno. Somos una familia unida y, si él no quiere unirse a nosotros, pues, ¿qué puedes hacer? Tal vez, si estuviera con Pepe, no podría echarse un churro de m0t4, o no tendría la necesidad de hacerlo. La gente puede hacer lo que quiera, pero yo también puedo hacer lo que quiera. Me nació decirlo. No dije ninguna mentira. Lo ha sacado de todos los problemas que ha tenido”

¿Qué opina la hermana de Pepe Aguilar sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Durante la conversación, la hermana de Pepe Aguilar aprovechó para defender a su sobrina, Ángela Aguilar, por las críticas que ha recibido desde que se casó con Christian Nodal, en 2024. Y es que, hasta el día de hoy, la joven sigue siendo tachada como “la manzana de la discordia” en la relación que hubo entre su actual esposo y Cazzu.

Marcela Rubiales aseguró que la pareja está muy feliz y enamorada, por lo que pide a la gente que deje de juzgarlos, pues están viviendo “el verdadero amor”.

“A Angelita la han llenado de odio y porquería. No sé como puede haber gente que piense eso, que inventen lo que inventan. A mí me da mucha tristeza, la admiro a ella por ser tan fuerte, por luchar por su amor. No lo veo como un romance, sino como amor verdadero. Que dure lo que dure y que vivan lo que tienen que vivir”, expresó.

