Pepe Aguilar: Esta fue la supuesta reacción del cantante a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Roma

La boda secreta en Roma de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando reacciones. El periodista Javier Ceriani hizo revelaciones sobre el evento en el que los cantantes sellaron su amor espiritualmente. De acuerdo con el argentino, la joven intérprete no informó a su padre, Pepe Aguilar, sobre la ceremonia, lo que, supuestamente, habría provocado una reacción polémica.

Christian Nodal confirmó en una entrevista con Adela Micha que la boda no fue planeada y la decisión de casarse y hacer pública la relación se aceleró debido a la presión de una revista que aseguraba tener más de 500 fotografías del momento.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Cómo fue la boda secreta en Roma entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Según lo que contó Christian Nodal durante la entrevista con Adela Micha, la ceremonia tuvo lugar el 29 de mayo en la capital italiana. Fue un enlace espiritual, sin registro civil en ese momento, con el objetivo de mantenerse lejos de la atención mediática.

Christian Nodal relató que el anuncio de su romance se dio bajo presión mediática. Una revista habría amenazado con difundir cientos de imágenes, lo que motivó que el cantante y Ángela confirmaran su relación públicamente.

Además, destacó que el anillo de dicha boda no se lo ha quitado desde el momento en que Ángela y él sellaron su amor.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados este 24 de julio de 2025.

/ Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Cómo se enteró Pepe Aguilar de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Roma?

De acuerdo con Javier Ceriani, Pepe Aguilar desconocía por completo que su hija se casaría. El productor estaba en Japón cuando recibió la noticia y comenzó a llamar insistentemente a su hija y al equipo de Nodal. Según el periodista, el intérprete de “Por mujeres como tú” , supuestamente, preguntó a un diario por el desfile de Ángela, al no lograr comunicación directa con ella.

“Te casaste con ella sin decirle al padre... Lo que nadie sabe, solamente yo, es que Pepe estaba llamando desesperado al equipo de Nodal para decir: '¿Dónde pu... está mi hija?’. No solo no le avisaste, el tipo estaba furioso, llamando todos los días a Roma para que le devolvieran a su niña” Pepe Aguilar

Ceriani afirmó en su programa que, supuestamente, el cantante no recibió respuesta durante días y que su enojo se intensificó al confirmarse que la ceremonia se había realizado mientras su hija estaba “desaparecida” para la familia. Aunque el argentino negó que Pepe Aguilar estuviera presente en Roma, como se comenta en algunos medios.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el inicio de su relación con Ángela Aguilar?

Nodal explicó que terminó su relación con Cazzu el 8 de mayo de 2024 y que comenzó su romance con Ángela seis días después. El 20 de mayo, informó a su expareja sobre su nueva relación y, menos de una semana después, la boda en Roma se llevó a cabo.

La rápida secuencia de eventos y la ausencia de comunicación con la familia Aguilar han generado especulaciones entre seguidores y medios. Por esta razón, Javier Ceriani señaló que estas decisiones tan apresuradas son las que generan tanta polémica en redes.

“Fue todo muy rápido: terminó con Cazzu, a los pocos días empezó con Ángela y en cuestión de semanas ya estaban casándose en Roma. Esa velocidad es lo que sorprende y genera tanta polémica” Javier Ceriani

