Christian Nodal menciona sus propósitos de año nuevo... ¡y no menciona a su hija! Así fue el momento VIDEO

Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, volvió a de nuevo en la polémica, luego de revelar sus propósitos de año nuevo en una reciente entrevista. Aunque el cantante sonorense habló de metas personales y profesionales para este 2026, sus declaraciones desataron una ola de críticas en redes sociales, principalmente por no mencionar a su hija, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. ¿Qué dijo exactamente?

¿Christian Nodal se negó a vender su rancho en Argentina?

De acuerdo con lo señalado por Javier Ceriani, Jaime González y Cristy Nodal, padres del cantante, presuntamente habrían buscado adquirir el rancho que Christian Nodal posee en Cañuelas, Argentina, con el objetivo de presuntamente garantizarle un patrimonio a su nieta y ofrecerle a Cazzu estabilidad y tranquilidad económica.

“Jaime y Cristy, abuelos amorosos, le habrían hecho una oferta a Nodal para comprar el rancho y dárselo a su nieta, para que Cazzu y la niña vivieran en paz”, mencionó Ceriani.

No obstante, la propuesta presuntamente habría sido declinada, lo que generó sorpresa entre muchos, ya que la intención de la familia era únicamente velar por el bienestar y la seguridad de la menor, y ahí comenzaron las críticas.

De acuerdo con Javier Ceriani, Christian Nodal presuntamente rechazó la propuesta de vender el rancho, pese a que el lugar se encuentra casi en el abandono y a que el cantante no tendría intención de regresar.

El periodista añadió que, cuando aún mantenía una relación con Cazzu, supuestamente Nodal habría adquirido varios terrenos en esa misma zona y que, supuestamente, uno de ellos estaría destinado para la cantante y su hija como una herencia anticipada. No obstante, esto nunca se llevó a cabo y Cazzu presuntamente no aparece como dueña de ninguna propiedad: “ O no lo dejó Ángela o Nodal no quiere beneficiar a Cazzu ”, finalizó Ceriani. Todo se mantiene en calidad de rumor.

¿Christian Nodal omitió a su hija de sus propósitos de Año Nuevo 2026?

Fue para una cadena colombiana (Caracol), que Christian Nodal, intérprete mexicano, dio una entrevista, en la cual, compartió algunos de los propósitos que se ha planteado para este nuevo año y su respuesta dejó sorprendido a más de uno.

Entre sus metas destacan el deseo de adquirir una casa frente al mar, aprender a pescar y retomar clases de canto para seguir perfeccionando su voz.

Quiero tener una casa en la playa, creo que le he estado cogiendo mucho amor al mar. Quiero aprender a pescar, me gustaría tomar clases de canto también. Christian Nodal

El principal foco de la polémica surgió cuando los usuarios notaron que Christian Nodal no mencionó a su hija al hablar de sus metas para el año nuevo. En redes sociales, varios internautas expresaron su inconformidad:



“Pensé que iba a ser mejor papá”,

"¿Y para ser padre, no tienes ese propósito?” y,

"¿La de ser padre no te la sabes?”

Al momento, el cantante no ha respondido a las críticas por no mencionar a su hija en sus propósitos de Año nuevo 2026.



¿Cómo fue la entrega de juguetes organizada por la familia Aguilar y Christian Nodal, en Zacatecas?

Durante una reciente del programa de Javier Ceriani, el periodista afirmó que, según información de fuentes cercanas y exempleados, Christian Nodal habría sido directamente responsable de la compra de los juguetes entregados en San José de Tayahua, Zacatecas.

En la misma transmisión, la invitada Ana Patricia respaldó esta versión, indicando que la entrega habría incluido aproximadamente mil quinientos juguetes, presuntamente adquiridos por el cantante sonorense. El 24 de diciembre, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Aneliz Aguilar y Christian Nodal participaron en la entrega masiva de juguetes en comunidades rurales de Zacatecas, una tradición que se realiza cada año durante la temporada navideña, especialmente en áreas cercanas al rancho El Soyate.

Algunos mensajes en redes sociales sugirieron que esta actividad también tenía como objetivo mejorar la imagen pública de la familia, en medio de la polémica que ha rodeado la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En paralelo, se viralizó un video en el que aparentemente Ángela Aguilar es ignorada por la gente en Zacatecas . En las imágenes, se observa que los asistentes se acercan a Nodal para pedirle fotos y autógrafos, mientras Ángela permanece esperando.

