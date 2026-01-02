Christian Nodal se negaría a vender su rancho en Argentina pese a oferta millonaria de sus padres

Christian Nodal vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no por su música ni por su vida amorosa, sino por un tema que toca fibras sensibles: el futuro de su hija y el rancho que compró en Argentina.

Mientras Cazzu dio a conocer que este año se compró su propia casa. En medio de todo, sale a la luz una historia de ranchos, herencias y una fuerte decisión de Nodal que habría involucrado a sus padres.

Cazzu se compra casa tras confesar problemas para pagar la renta

De acuerdo con lo revelado por el periodista Javier Ceriani, Cazzu no la habría pasado nada fácil tras separarse de Christian Nodal. Según el conductor, la cantante argentina fue desalojada del lujoso departamento en el condominio SLS, en la exclusiva zona de Puerto Madero, Buenos Aires, por lo que tuvo que mudarse y rentar una casa durante un tiempo.

Ceriani aseguró que, fiel a sus prioridades, Cazzu primero decidió comprarle una casa a su mamá, cumpliendo el sueño que muchos hijos tienen.

Jaime y Cristy Nodal intentaron comprar el rancho para su nieta

Según Javier Ceriani, Jaime González y Cristy Nodal, padres de Nodal habrían intentado comprarle a su hijo un rancho que posee en Cañuelas, Argentina, con una sola intención: que su nieta tuviera una herencia segura y que Cazzu pudiera vivir tranquila, sin preocuparse por gastos.

“Jaime y Cristy, abuelos amorosos, le habrían hecho una oferta a Nodal para comprar el rancho y dárselo a su nieta, para que Cazzu y la niña vivieran en paz”, comentó el periodista.

Sin embargo, esta oferta habría sido rechazada, lo que dejó a muchos con la boca abierta, pues la familia solo buscaba proteger a la pequeña.

¿Por qué Christian Nodal rechazó vender su rancho en Argentina?

Según Javier Ceriani, Christian Nodal se negó a vender el rancho, a pesar de que está prácticamente abandonado y de que él no tendría planes de volver ahí.

El conductor fue contundente: “Nodal no piensa volver a este rancho con Ángela Aguilar, ella debe detestar ese lugar. No irían ni de vacaciones”.

El periodista también reveló que Nodal habría comprado varios terrenos en la zona cuando aún estaba con Cazzu y que, en teoría, uno de ellos sería para la trapera y su hija como una especie de herencia adelantada. Sin embargo, eso nunca se concretó y Cazzu no figura como propietaria de nada.

Se desconoce el motivo detrás de esta presunta decisión. “O no lo dejó Ángela o Nodal no quiere beneficiar a Cazzu”, dijo el conductor.

