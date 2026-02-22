Cazzu habría reaccionado a posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “El diablo...”

En medio de las versiones que circulan sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, Cazzu habría reaccionado al tema y sus palabras comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales. La cantante argentina compartió un mensaje que fue interpretado como una postura frente a los rumores que han generado conversación en los últimos días. ¿Qué dijo y cómo surgió esta reacción? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Cazzu y Bad Bunny: así nació el romance que pocos recuerdan ¿le dedicó una canción en el Super Bowl 2026?

Rumores de embarazo de Ángela Aguilar: la publicación de Cazzu que llamó la atención. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal esperan a su primer bebé?

Una imagen difundida en redes sociales encendió nuevamente los rumores sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar. La fotografía fue compartida por una cuenta de fans dedicada a la intérprete y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

En ella, se observa a una pareja posando mientras Nodal besa la mejilla de Ángela Aguilar, ella sonríe y sostiene en sus manos una impresión de ultrasonido. Ambos visten prendas con bordados florales y miran hacia la cámara en una escena que simula un anuncio de embarazo.

Sin embargo, no hay evidencia de que la fotografía sea auténtica, aunque la cuenta que la publicó no le puso la etiqueta de que fue creada con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), es probable que así lo sea. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han compartido una publicación de este tipo en sus cuentas oficiales.

No te pierdas: Christian Nodal ¡compra una joya carísima que no es para Ángela Aguilar! ¿Es para la presunta amante? ¡Ya sabemos!

¿Confirmación inesperada? La imagen de Ángela Aguilar y Nodal que levantó sospechas de embarazo. / Redes sociales

¿Cazzu reacciona a la llegada de un hermanito para su hija?

Luego de que se difundió una fotografía que desató versiones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, Cazzu compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram que fue interpretada como una respuesta en medio de la polémica. La cantante argentina publicó la imagen de una página del libro El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, con un fragmento subrayado que llamó la atención.

“Una primera ojeada al lugar bastaba para comprender que era el diablo el autor de aquel espectáculo”, puso Cazzu en su cuenta de Instagram sin decir nada más.

No te pierdas: ¡Cazzu estrena casa! La cantante muestra su nuevo hogar tras confesar problemas para pagar la renta

Historia de Cazzu. / Foto: Redes sociales

¿Cazzu se pelea con Rauw Alejandro por Nodal?

Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco estrenaron la canción “Rosita”, una canción que comenzó a generar polémica por el fragmento: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Tras el estreno, Christian Nodal compartió una historia en la que aparece junto a Ángela Aguilar, ambos vestidos de blanco, mientras de fondo suena “Rosita”. El video se difundió ampliamente y desató reacciones entre usuarios, pues Rauw Alejandro colaboró anteriormente con Cazzu.

Además, a esto se suma que Rauw Alejandro y Rosalía celebraron con Cazzu y Nodal el Año Nuevo 2023 en Japón cuando eran pareja.

Ante esto, Rauw Alejandro escribió en X, antes Twitter: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”. Por su parte, Cazzu habría respondido: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. Según usuarios en redes, la cantante argentina habría dejado de seguir a Rauw Alejandro en Instagram.

No te pierdas: ¡Cazzu estrena casa! La cantante muestra su nuevo hogar tras confesar problemas para pagar la renta