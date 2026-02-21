Ángela Aguilar y Nodal: Filtran tierna foto que ¡confirmaría que le darán un hermanito a la hija de Cazzu!

Una fotografía que comenzó a circular en redes sociales encendió las versiones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ¿será que la pareja espera a su primer bebé? Esto significaría que la hija que el cantante tuvo con Cazzu tendría un hermanito, te contamos los detalles.

¿Bebé en camino? Filtran tierna foto de Ángela Aguilar y Nodal que desata revuelo. / Foto: Redes sociales

¿Ángela Aguilar quiere ser mamá?

Desde hace varios meses, versiones sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar circularon en redes sociales, sin que exista una confirmación oficial. Las especulaciones surgieron a partir de comentarios en plataformas digitales y apariciones públicas junto a Christian Nodal.

Ante esto, el periodista Javier Ceriani afirmó en su espacio que Ángela Aguilar sí desea convertirse en madre. Además, sostuvo que Cazzu no se embarazó de Nodal con la intención de asegurar una relación, y aseguró que fue el propio cantante quien buscaba ser padre desde hace tiempo.

“Pobre Cazzu porque ella no hizo nada, estaba en pareja con un tipo, el tipo la embarazó porque yo lo sé, Nodal quiso tener una hija a los 24 años porque era el sueño de él desde chiquito, sino investiguen en la familia que realmente Nodal quería ser papá, un deseo de tu esposo, Ángela. No fue que Cazzu embarazo a Nodal para quedarse con un rancho, no fue así”, dijo el periodista.

Además, agregó que “fue Nodal, quien quiso ser papá, porque yo entiendo que, a veces, tener un hijo, como lo estás queriendo tener tú, Ángela, que hay un problema ahí que no avanzaste con ese tema, de verdad que estás, Nodal, embrujado”.

¡Hermano para la hija de Cazzu! La foto de Ángela y Nodal que todos están comentando. / Instagram

¿Ángela Aguilar está embarazada?

Una imagen difundida en redes sociales encendió nuevamente los rumores sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar. La fotografía fue compartida por una cuenta de fans dedicada a la intérprete y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

En ella, se observa a una pareja posando mientras Nodal besa la mejilla de Ángela Aguilar, ella sonríe y sostiene en sus manos una impresión de ultrasonido. Ambos visten prendas con bordados florales y miran hacia la cámara en una escena que simula un anuncio de embarazo.

Sin embargo, no hay evidencia de que la fotografía sea auténtica, aunque la cuenta que la publicó no le puso la etiqueta de que fue creada con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), es probable que así lo sea. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han compartido una publicación de este tipo en sus cuentas oficiales.

¿Confirmación inesperada? La imagen de Ángela Aguilar y Nodal que levantó sospechas de embarazo. / Redes sociales

Christian Nodal y Ángela Aguilar comparten romántica foto

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron una fotografía en la que aparecen vestidos de blanco mientras caminan por un sendero rodeado de vegetación. La imagen fue publicada en redes sociales y muestra a la pareja en un entorno con muros cubiertos de hiedra, árboles altos y un camino de piedra que se extiende entre jardines cuidados.

En la escena, Ángela porta un vestido blanco de tela ligera con abertura en la pierna y camina al frente, mientras Nodal, también vestido de blanco y con gafas oscuras, la rodea con un brazo y se inclina hacia ella en una pose cercana. A un costado del camino se observan velas colocadas sobre el césped y, en la parte inferior de la historia, aparece la portada del tema musical que acompaña la publicación.

De fondo suena la canción “Rosita” de Rauw Alejandro con Jhayco, incluyendo el fragmento: “Yo voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, verso que usuarios relacionaron de inmediato con la historia personal del cantante. La elección del tema llamó la atención debido a la referencia directa a su nombre.

La pareja contrajo matrimonio por el civil el 24 de julio de 2024 en Morelos. De acuerdo con lo que han compartido previamente, la ceremonia religiosa se llevará a cabo en este 2026.

