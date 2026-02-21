¿Ángela Aguilar llamó “don nadie” a Santa Fe Klan por rechazar colaboración?

En días recientes se filtró un fragmento de una entrevista en la que Santa Fe Klan aseguró que Ángela Aguilar lo había buscado para realizar una colaboración musical. Sin embargo, el cantante, quien previamente había trabajado con Cazzu, rechazó de manera tajante la propuesta de la hija de Pepe Aguilar.

Las razones fueron claras: quería evitar verse envuelto en la polémica generada por la fama de la cantante, que ha recibido mucho hate desde su relación con Christian Nodal.

“Me llamó la Ángela para que grabáramos, mi respuesta es que no voy a dañar mi carrera por esa colaboración”.

Este primer clip comenzó a circular rápidamente, generando cientos de comentarios y debates entre los seguidores de ambos artistas, quienes discutían si el rechazo del rapero estaba justificado o si era una oportunidad perdida de colaboración musical.

Ángela Aguilar habría respondido a Santa Fe Klan

Horas más tarde en Tiktok se filtró la presunta respuesta de Ángela Aguilar, quien habría llamado “don nadie” al cantante:

“Ya lo dije muchas veces jamás voy a tener una colaboración con este malhablado y don nadie de Santa Fe Klan, que para mí no es nadie”, supuestamente comentó Ángela.

El clip generó indignación entre los seguidores del rapero que salieron en defensa de Santa Fe Klan.

¿Realmente Santa Fe Klan rechazó a Ángela Aguilar y ella le respondió?

Sin embargo a pesar de que este primer video de Santa Fe Klan fue compartido por la misma Ana María Alvarado en su canal de YouTube, lo que contribuyó a que muchas personas lo tomaran como real. Tanto las declaraciones atribuidas a Santa Fe Klan como las de Ángela Aguilar fueron generadas mediante inteligencia artificial, y no corresponden a ninguna entrevista oficial de los artistas.

Lo cierto es que Santa Fe Klan si tuvo una colaboración con Cazzu en el 2023 con la canción “Tú y tú” que grabaron junto a los Ángeles azules, razón por la cual algunos creyeron que era posible que el intérprete se negara a colaborar con Ángela Aguilar por una supuesta lealtad. Aunque varios fans de cantante aseguraron que el intérprete jamás habla mal de otro artista.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan es el nombre artístico de Ángel Jair Quezada Jasso, un rapero, cantante y compositor mexicano nacido el 29 de noviembre de 1999 en Guanajuato. Su nombre artístico proviene de la colonia Santa Fe, donde creció y comenzó a mostrar su pasión por la música desde niño.

A los 12 años empezó a escribir y grabar sus propias canciones, y a los 13 registró sus primeras producciones. Posteriormente se mudó a Guadalajara para impulsar su carrera, tras ser descubierto por el productor Alan “Alzada” Ledesma, firmando con Alzada Records.

Su estilo combina rap y hip hop latino, cumbia, regional mexicano y toques urbanos, creando un sonido característico, crudo y emocional que refleja sus raíces de barrio. Ha lanzado álbumes como “Por costumbre” (2017) y “Bendecido” (2019), y alcanzó proyección internacional con Santa Cumbia (2021), además de participar en el soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever” con la canción “Soy”.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Snoop Dogg, Lupillo Rivera, Peso Pluma y Los Ángeles Azules.

En 2023, Rolling Stone lo ubicó en el puesto #31 de los 50 grandes raperos en español. En su vida personal, tiene un hijo, fruto de su relación con Maya Nazor, con quien llegó a tener algunas polémicas tras la separación.

