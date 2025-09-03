¿Ángela Aguilar apoyó a económicamente a la ex Emiliano Aguilar? ¡Nuevos escándalos en la familia Aguilar!

La familia Aguilar vuelve a estar en medio de la controversia y no precisamente por su música. En los últimos días, nuevas versiones han salido a la luz sobre tensiones internas que involucran a Pepe Aguilar y a sus hijos, en especial a Emiliano Aguilar, el mayor de sus hijos. De acuerdo Adri Toval, detrás de esta situación habría supuestas decisiones económicas que cambiaron por completo la dinámica familiar, además de señalamientos que apuntan directamente a la más joven de los Aguilar, Ángela.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar impuso una nueva regla económica para todos sus hijos?

De acuerdo con la información presentada por Adri Toval, Pepe Aguilar, supuestamente, tomó la decisión de suspender el apoyo económico a su hijos, tras el pleito con Emiliano Aguilar.

La fuente citada por Toval según detalló que el cantante, presuntamente, fijó esta norma como un intento de marcar un precedente en la familia. “La ley aplicó pareja para todos”, aseguró, en referencia a que ni Leonardo ni Aneliz Aguilar reciben actualmente manutención. Con esto, Pepe Aguilar habría querido mantener la igualdad entre todos sus hijos, sin excepciones.

¿Por qué Ángela Aguilar apoyó a la expareja de su hermano Emiliano Aguilar?

El punto más delicado señalado por Adri Toval fue que según su fuente de información, Ángela Aguilar, la más joven de la dinastía, habría intervenido directamente para apoyar económicamente a la expareja de su hermano Emiliano. Según la narración, la ex del joven rapero informó a integrantes de la familia que él, supuestamente, no estaba cubriendo de manera adecuada las necesidades de su hija, lo que motivó a Ángela a asumir algunos de los gastos relacionados con la menor.

La información también coincide con reportes de malestar en el entorno de Christian Nodal, quien, presuntamente, no estaría de acuerdo con que su esposa destinara recursos a situaciones ajenas a su relación. Esto se hizo más evidente tras la difusión de recientes capturas de pantalla que Emiliano Aguilar compartió, en las que se muestran conversaciones directas con el cantante sobre la situación financiera de la expareja y su hija.

“Ahí tiene que ir tu expareja al show de mi esposa pa pedir feria, cul...”, se lee en el mensaje que le envió Nodal a Emiliano.

Sin embargo, ni Pepe Aguilar, ni ningún integrante de la dinástia Aguilar se ha pronunciado con respecto a las revelaciones antes mencionadas. Por esta razón, esta información quedaría en calidad de rumor.

¿Qué ocurrió con Emiliano Aguilar y su supuesta participación en ‘La Casa de los Famosos’?

En paralelo a la controversia económica, el nombre de Emiliano Aguilar también estuvo vinculado recientemente en los rumores de la sexta temporada del reality show La casa de los famosos. El periodista Javier Ceriani aseguró que, supuestamente, la producción mostró interés en su participación, pero que antes de cerrar una oferta formal se consultó a Pepe Aguilar.

De acuerdo con Ceriani, el cantante respondió de manera contundente:

“Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor, Pepe Aguilar, y mi trayectoria, no se les ocurre meter a mi hijo en esa realidad a hacer payasadas en ese circo”. Pepe Aguilar

Con estas declaraciones atribuidas al intérprete, el ingreso de Emiliano, presuntamente, habría quedado bloqueado.

