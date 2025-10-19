Maripily Rivera ingresa al quirófano y deja mensaje a sus fans: “Gracias por sus oraciones”

La ganadora de “La casa de los famosos 4", Maripily Rivera, volvió a ser tema de conversación esta semana tras revelar que se sometió a una cirugía.

Afortunadamente no fue por un problema de salud, sino por un intervención estética.

La empresaria puertorriqueña, conocida como “El huracán boricua”, compartió con sus seguidores de Instagram el proceso previo a la intervención, asegurando que estaba tranquila y confiada en su equipo médico.

“En el nombre de Dios todo va a salir bien, en las mejores manos estoy”, expresó Maripily, quien está por alcanzar los dos millones de seguidores en la red social. Además, agradeció el cariño de su público con un mensaje lleno de optimismo:

“A mis seguidores preocupados por este #huracanboricua les envío besos y gracias por todas sus oraciones y mensajes hermosos. ¡Los amo!”.

Mira: Maripily Rivera explotó en LCDLF; llamó muerto de hambre a Nacho Casano y ¿se le fue a los golpes a Aleska?

¿A qué cirugía se sometió Maripily Rivera?

Maripily Rivera se sometió a una cirugía de cambio de implantes mamarios y reducción de tamaño.

El procedimiento estuvo a cargo del cirujano plástico Dr. Carlos Portocarrero, quien explicó que la modelo pasó de unos implantes de 800 mililitros a unos de 650.

“Vamos a cambiar un implante que ahora ella tiene allá adentro que es de 800 mililitros a uno de 650, así que va a haber un cambio de volumen y un recogimiento de la piel redundante, que eso hace un ajuste para que se vea más armonioso y natural”, explicó el cirujano en las redes de Maripily.

Mira: Maripily Rivera recibiría fuerte sanción por su pelea con Nacho Casano y Aleska Génesis

Maripily Rivera entra a cirugía y preocupa a sus fans. / Redes sociales

¿Cómo sigue Maripily Rivera tras su cirugía?

El Dr. Carlos Portocarrero compartió detalles del procedimiento de Maripily Rivera a través de sus redes sociales, destacando que el objetivo era equilibrar la figura de la ganadora del reality, quien se suma a las famosas que se han reducido los implantes en los últimos años, como Kourtney Kardashian, Dita Von Teese, Kenia Os, entre otras celebridades que por comodidad, estética o salud han preferido disminuir el tamaño de sus pechos.

Horas más tarde, el publicista de Maripily, Carlos Bermúdez, confirmó que la cirugía fue un éxito: “Ya Maripily salió bien de su operación. Gracias a todos por estar pendientes. Ahora en recuperación”.

Maripily Rivera entra a cirugía y preocupa a sus fans. / Redes sociales

¿Por qué Maripily Rivera decidió cambiarse los implantes por unos más chicos?

Maripily Rivera compartió que se despedía de sus antiguos implantes después de 16 años, asegurando que era momento de hacer un cambio y buscar un resultado más natural.

“Ya son adultas y cumplieron 16 años”, bromeó su doctor cirujano en otro video, que grabó previo a su cirugía.

La decisión de Maripily según su doctor responde a una búsqueda de bienestar y naturalidad. La empresaria ha hablado en diversas ocasiones sobre su evolución personal y cómo, tras su salida de “La casa de los famosos”, se ha enfocado en cuidar su salud física y emocional.

Mira: Maripily Rivera arremete contra Niurka Marcos en La Casa de los Famosos: “Le dijo bruta”