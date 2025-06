Maripily Rivera está despechada y busca destruir a Nacho Casano tras ser rechazada

Conversamos con un conocido cercano a Maripily Rivera (47 años). Nos contó las razones por las que supuestamente la boricua decidió echarse de enemigo a Nacho Casano (44). A principios del mes de mayo, una persona de la producción de’La casa de los famosos All-stars’ nos reveló que la puertorriqueña llamó al argentino: ‘Muerto de hambre’.

“Poco a poco, he atado cabos respecto al odio que le tiene Maripily a Nacho. Al principio, no entendía por qué ella tenía problemas con él, cuando antes se llevaban muy bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendí que todo era por una sola razón: ¡La señora puertorriqueña está despechada!”.

“Soy fiel testigo de que Maripily quedó flechada por Nachito desde el día uno. Lo guapo, caballeroso, educado e intelectual la atraparon. Así lo describía ella. A veces, la delataban las miradas que le echaba, la forma en la que se dirigía a él y las risas ni se digan. De hecho, no debería contar esto, pero llegué a ver mensajes de texto y videos que ella le enviaba, donde dejaba entrever un coqueteo”.

Checa: ¡Nacho Casano es despedido de La casa de los famosos All-Stars! ¿Por culpa de Maripily? Esto sabemos

Nacho Casano rechazó a Maripily, quien por despecho intentaría desprestigiarlo. / Redes sociales

¿Maripily quería con Nacho Casano?

“Recuerdo que ella se le lanzaba sin piedad. Le ponía: ‘Necesito un macho como tú’. ‘Un macho trabajador y serio’. ‘Te quiero llevar a Puerto Rico para que te conozcan’. ‘Deseo conocer una nueva versión de ti’. ‘Eres un hombre guapo y me llamas mucho la atención’. Ahí me di cuenta de que no iban en la misma dirección. Maripily confundió la cordialidad

“Quiero aclarar que no se le veía nada comprometedor, pero uno como hombre sabe cuando una mujer está detrás de nosotros. Le mandaba videos con la pijama sexy puesta dentro de la cama.O sea, sugestivos, los mensajes. Con decirles que él ni siquiera se los pedía. Hasta cierto punto, él se sintió acosado por Maripily. Ella nunca ha sido el tipo de mujer que le gusta a Nacho”. Fuente cercana

“Incluso podrán verificarlo en un video que está en las redes sociales de ella, donde está pegadita a él y le dice: ‘¿Qué hay ahí adentro?’. En referencia a la falda negra que se puso Nacho. Ahí podrán ver que intentó pasar su mano cerquita de la prenda. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Esos comentarios eran de mal gusto. Sin embargo, él no los tomó a mal, porque su amistad era ‘sincera’. Hasta que, poco a poco, Nacho se dio cuenta de cuáles eran las intenciones de la señora”.

“Por eso decidió ponerle un alto. Porque él se encontraba en una relación con una famosa. Ella lo entendió de la peor manera y comenzó a cuestionar la orientación sexual de él y se vinieron los pleitos entre los 2. De un momento a otro, ella cambió con él. Lo hizo pasar por circunstancias muy incómodas dentro y fuera de las galas”.

El contacto mencionó que Maripily Rivera sí leyó el libro de Casano. Incluso la modelo de Puerto Rico lo intentó humillar al decirle: “Te crees mucho por tu libro de 3 pesos”.

“Varias veces la señora minimizó su opinión. Le gritoneó, lo intentó humillar con palabras fuertes y se metió con su forma de vestir. Puso en duda su orientación sexual. Ahora me pregunto: ¿Qué hubiera pasado si el mismo trato fuera al revés? Lo hubiera tachado de mil maneras. No se vale”.

“No estoy de acuerdo. Maripily no está acostumbrada a que le digan que no. Al sentirse rechazada por él, se quiso defender y lo desprestigió, al grado de menospreciar la carrera de escritor de Nacho, cuando ella leyó el libro completo. ¡Qué incoherencia! Y todo por el hecho de que el señor no le bajó la calentura”, concluyó.

En el penúltimo episodio de LCDLF All-stars Maripily ordenó que Nacho no estuviera en la gala.

Mira: Maripily Rivera recibiría fuerte sanción por su pelea con Nacho Casano y Aleska Génesis

Maripily y Nacho Casano / Redes sociales

¿Cuáles han sido los pleitos entre Nacho Casano y Maripily?

El 4 de mayo, durante la gala del programa La casa de los famosos All-stars, Maripily tuvo un encontronazo con Nacho:

“Quien salió más raspado de toda esta situación fue Nacho Casano, a quien, sin deberla ni temerla, Maripily lo humilló al decirle: ‘Nacho, no eres nadie. Ya te crees mucho por tu libro de 3 pesos. Eres un muerto de hambre’”.

Nacho dio su versión sobre lo sucedido:“Me dijo ‘muerto de hambre’, que me fuera a escribir mis libritos de 3 pesos y que por eso estaba aquí afuera. Me dijo que no sabía con quién me había enfrentado”.

“Le respondí: ‘Lo que pasa es que no te habías enfrentado a un hombre de verdad. Discúteme con argumentos y no me grites. No me voy a dejar, solo porque seas mujer’”.

“Decirme ‘muerto de hambre’, cuando estamos en el mismo show. Cualquier profesión es respetable. No sé por qué ha dicho que es ‘La patrona’. Es un insulto para minimizar a los demás. Ahí trabajamos por dinero y, aunque le pese, soy un colega laboral. Estamos en el mismo trabajo y en el mismo proyecto. Si no, que se vaya a otro lugar”.

Después te dimos a conocer que Nacho había sido despedido del programa sin declaraciones al respecto.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .