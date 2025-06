Manelyk González toma drástica decisión sobre su relación con Caramelo: “¡Se acabó Caramelyk!”

Manelyk González ha tomado una contundente decisión respecto a su relación con Caramelo, tras recibir una ola de críticas y ataques no solo hacia ella, sino también hacia su equipo de trabajo.

La influencer y empresaria hizo el anuncio durante una transmisión en vivo, en la que compartió con sus seguidores que, a partir de ahora, su romance será completamente privado y pidió un alto al hate.

Manelyk lanza comunicado sobre su relación con Caramelo con importante mensaje

Durante su mensaje, Manelyk explicó que la situación ha escalado de manera alarmante, afectando no solo su bienestar emocional, sino también su entorno laboral.

“Debido a lo acontecido en las últimas semanas, tengo que comunicarles algo importante”, comenzó diciendo.

Mane / Redes sociales

“Últimamente se están saliendo muchas cosas de contexto. Yo llevo 11 años en esto y jamás había pasado por una situación así”.

La exintegrante de “La casa de los famosos All-stars” aseguró que desde el inicio intentó unir a los seguidores de ambos, creando el fandom “Caramelyk”. Sin embargo, reconoció que muchos fans de Caramelo no la aceptan y han iniciado ataques que incluso han perjudicado sus campañas publicitarias.

“Se están metiendo en mi trabajo y es ahí donde ya me molesta demasiado. Yo soy una mujer que ha llegado donde está con su esfuerzo, yo sola, que nadie me ha dado absolutamente nada”, expresó.

Circulan imágenes de Manelyk y Caramelo compartiendo votos de amor. / Captura de pantalla En casa con Telemundo

¿Por qué Manelyk hizo privada su relación con Caramelo?

Además, denunció que personas cercanas a ella, como su stylist, su socia y hasta el hijo de su socia, han sido blanco de insultos en redes sociales. “La famosa soy yo. A mí me pueden decir lo que quieran, pero meterse con mi socia, meterse con mi alrededor, no”.

También defendió a sus seguidores, quienes han sido atacados por parte de quienes apoyan a su pareja. “Yo no voy a permitir que fans de otra persona, independientemente que sea mi pareja, vengan a insultar a fans que han estado conmigo desde hace años”.

Por todo esto, Manelyk anunció una medida definitiva:

“Así como yo hice la relación pública, así en este momento la relación se hace total y completamente privada. No voy a permitir que destruyan mi relación”. Manelyk

Con esta decisión, todo lo relacionado a su vida amorosa con Caramelo desaparecerá de sus redes sociales: “No van a saber si estamos, si no estamos, no hay TikToks, no hay absolutamente nada. Se acabó Caramelyk en las redes sociales”.

Caramelo reacciona a la decisión de Manelyk sobre su relación: ¿qué dice?

Por su parte, Caramelo también reaccionó en una transmisión en vivo, donde reconoció que los ataques han sido excesivos y fuera de lugar.

“No sé si son los fans míos o no sé si son personas que no son fans ni de ella ni míos… Pero ya se están metiendo con personas de su entorno, como con su estilista, con su socia, con el hijo de la socia… No es algo que está bien”, afirmó.

Caramelo hizo un llamado a su comunidad para detener los mensajes de odio y enfocarse en el apoyo genuino:

“No quiero hate de nadie, no quiero malos comentarios en ningún post de nadie. Si ustedes me aman y me quieren tienen que aceptar con las cosas que yo sea feliz”. Caramelo

Así, ambos dejaron claro que, aunque su relación continúa, han decidido alejarla del ojo público para proteger su privacidad, su entorno y su bienestar emocional.

