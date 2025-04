¡Explota la tensión en LCDLF Colombia’! Yina Calderón lanza advertencia a Manelyk: “Aléjate a un metro de mí”

La noche del 8 de abril marcó un antes y un después en La casa de los famosos Colombia, cuando Manelyk González hizo su ingreso como parte del intercambio internacional con Melissa Gate, quien ahora forma parte de la versión estadounidense del reality. Lo que prometía ser un revuelo emocionante para los televidentes, se convirtió rápidamente en un campo de batalla cuando Yina Calderón dejó ver su incomodidad de forma contundente.

La DJ y empresaria de fajas no disimuló su rechazo hacia la influencer mexicana desde el primer minuto. Y es que una vez que la exacashore se presentó todos la recibieron con un abrazo y beso, pero Yina ni siquiera se molestó en pararse y siguió cenando. La tensión fue tal, que ni los intentos de sus compañeros por calmarla surtieron efecto.

Manelyk González y sus problemas de salud / Redes sociales

¿Cómo respondió Manelyk a los ataques de Yina Calderón?

Luego en la sala de La casa, cuando formalmente presentaron a Mane los presentadores del programa Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron a Mane sobre como se había sido recibida a lo que contestó que bien pero no por todos: “Yina...no sé, ni me conoce, no sé si se siente pelada, pero no importa”. Luego le preguntaron a Yina y esta no se quedó de brazos cruzados: ”Primero que nada, no sé qué significa pelada, así que le va a tocar empezar a hablar en español colombiano para que le pueda entender. Y dos, tiene un perfume que le huele asqueroso, por eso es que no me la aguanto″.

Mientras los presentadores y los otros participantes presenciaban la escena boquiabiertos, Manelyk no tardó en contraatacar: “Carísimo, mi amor. Por eso te ha de picar”, replicó haciendo referencia a su perfume. Yina remató diciendo “lo caro no es para todo el mundo”.

Pero la polémica no terminó ahí. Cuando ambas coincidieron en la zona de maquillaje, la confrontación alcanzó su punto más álgido. Calderón explotó con una advertencia frontal: “Vete de mi espacio, a un metro de distancia de mí. No te saco porque no te puedo tocar, porque si te toco me expulsan... Aléjate a un metro de distancia te estoy diciendo”. Ante eso, Manelyk retrucó con sarcasmo: “Ok, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar?”

A pesar del ambiente hostil, Manelyk mantuvo la calma en la mayor parte de la confrontación, aunque no se quedó callada. Cuando Calderón volvió a alzar la voz, insistiendo en que no podía tocarla por riesgo de expulsión, la mexicana aprovechó para provocarla aún más con un comentario sarcástico: “Deja de ladrar, deja de ladrar”.

La DJ no tardó en contestar:

“Yo no ladro, te estoy pidiendo el favor de que te mantengas al tanto de mí”. Sin embargo, Manelyk decidió usar el humor para incomodar aún más a su contrincante, gritándole: “¡Eres mi fan número uno! Cuando me vaya, si quieres, te puedes tomar una foto conmigo”.

¿Qué provocó esta intensa rivalidad entre Yina y Manelyk?

Después de la discusión entre Mane y Yina, ya en la habitación, Calderón le confesó a una de las integrantes que su actitud hacia la mexicana se debía a que no encontraba nada en Mane que la hiciera compatible con ella. Además, mencionó que Mane había tratado mal a Rosa, una compatriota de Yina, en la edición de La casa de los famosos All Stars y ¡eso es verdad!

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a cuestionarse cómo es que Yina sabía acerca de ese suceso si llevan dos meses dentro de la casa desde febrero y lo de Rosa ocurrió en marzo ¿tienen acceso a su celular?

Yina asegura que su actitud es para que Mane “pruebe de su propia medicina”, ya que Mane ha criticado a Rosa en varias ocasiones, incluso cuestionando su apariencia física y considerándola un comodín dentro de la casa.

¿Qué pasó con Melissa Gate en su llegada a ‘La casa de los famosos’ en Telemundo.?

Mientras en Colombia estallaba el drama, en Estados Unidos Melissa Gate fue recibida como toda una celebridad. Su entrada triunfal se dio en una lujosa camioneta negra, con un look completamente renovado y una actitud que encendió el ánimo de sus nuevos compañeros. Los presentadores del programa la definieron como una “mujer camaleónica”, haciendo referencia a su cambio constante de pelucas.

Durante la conexión entre ambas casas, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron cómo había sido su recibimiento, a lo que Melissa respondió con humor: “¡Excelente ambiente laboral!”.