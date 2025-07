Actor de telenovelas denuncia trabas en su cirugía contra el cáncer con riesgo de metástasis

El actor Andrés Bejar, reconocido por su trabajo en exitosas producciones como “La ley del corazón”, “El final del paraíso”, “Tres Caínes” y “La viuda negra”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Mediante un video en redes sociales, denunció públicamente su lucha por acceder a una cirugía urgente tras ser diagnosticado con carcinoma escamocelular, un tipo de cáncer de piel con riesgo de metástasis.

Andrés Bejar denuncia trabas en su cirugía para operarse de cáncer

El pasado 7 de julio, el actor Andrés Bejar recibió el diagnóstico médico que cambiaría su vida luego de someterse a un biopsia por una lesión que apareció en la oreja izquierda: “Es un tumor maligno con posible metástasis en ganglios, axila e incluso los pulmones”, explicó en el video. Aunque los especialistas le indicaron que debía operarse en menos de 20 días, múltiples trabas con su aseguradora y problemas administrativos han retrasado el procedimiento en Colombia.

A pesar de contar con las órdenes médicas para ser intervenido, el actor asegura que la falta de convenio entre entidades médicas lo obligó a comenzar el proceso desde cero, justo cuando el tiempo es crucial. Esta situación se agrava porque Andrés sufre además una enfermedad renal crónica desde hace 25 años.

El actor relató que, tras acudir a urgencias a la Clínica Méderi con fiebre y presión alta, fue evaluado por especialistas en oncología, dermatología, cirugía plástica y de cabeza y cuello, quienes le aseguraron que sería operado. Sin embargo, al intentar autorizar los trámites con su EPS SURA, que en Colombia equivale a un sistema de salud del sistema público le informaron que no existía convenio con la clínica, y lo redirigieron a otra institución, donde debió repetir todo el proceso

“Llevo tres meses que no puedo dormir bien porque el tumor está creciendo, yo necesito saber qué tengo qué hacer para que me hagan la cirugía, a dónde tengo que dirigirme, he pasado PQR a Supersalud, a SURA, no he recibido respuesta, yo soy actor. Lo último que me dijeron los médicos es que lo que tienen que hacerme es una auriculectomía, resección total o parcial de la oreja, yo solo lo que pido, no sé a quién, es que me hagan la cirugía, es todo lo que necesito, ya siento dolor en el cuello”,suplica el actor en su video.

¿Qué es el carcinoma escamocelular y por qué es urgente su tratamiento?

El carcinoma escamocelular es un tipo de cáncer de piel agresivo, que si no se trata a tiempo puede extenderse a otros órganos. Según Medine plus este tipo de cáncer generalmente se presenta en zonas visibles como cara, orejas, cuello, manos o brazos.

El principal síntoma es una protuberancia creciente que puede ser áspera y escamosa, y parches planos de color rojizo.

La forma más temprana de carcinoma escamocelular puede aparecer como un parche escamoso, con costra y grande de color rojizo, que puede ser más de 2 centímetros.

El caso de Andrés Bejar es particularmente delicado debido a la cercanía del tumor con los ganglios linfáticos y el riesgo de que alcance sus pulmones.

