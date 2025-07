Mariana Treviño, en la obra de teatro ‘Mentiras, el musical’: ciudades, fechas, funciones y costo de los boletos

El nombre de Mariana Treviño ha sido tendencia en los últimos meses por su participación en ‘Mentiras, la serie’, la adaptación televisiva de ‘Mentiras, el musical’. La actriz se ganó el corazón de todos al darle vida a la secretaria ‘Lupita’. Tras el éxito obtenido por la serie, se dio a conocer que Mariana estará en algunas funciones de la obra de teatro.

Recientemente, se anunció que ‘Mentiras, el musical’ se presentará en una gira por varios estados de la República Mexicana a partir de septiembre, y en algunas funciones contará con la presencia de la actriz, Mariana Treviño, quien volverá a dar vida a ‘Lupita’.

Recordemos que no es la primera vez que la celebridad está en la obra de teatro. Hace algunos años, también encarnó a este personaje en el escenario. En aquel entonces, su experiencia no fue totalmente grata, pues, según José Manuel López Velarde, creador del concepto, tuvo una pelea con Natalia Sosa, con quien colaboró en su momento.

¿Cuándo estará Mariana Treviño en la obra ‘Mentiras, el musical’? Estas son las ciudades, fechas y funciones

A través de las redes sociales de ‘Mentiras, el musical’, se dio a conocer que Mariana Treviño dará función en Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. Estas son las fechas y lugares programados hasta el momento:

Ciudad de México: 25, 26, 27 y 28 de septiembre del 2025 en el Teatro Aldama, a las 8:30 pm y 5 pm.

Mérida: 18 de octubre del 2025 en el Auditorio Coca-Cola, a las 9 pm

Guadalajara: 23, 24 y 25 de octubre del 2025 en el Teatro Galerías, a las 8:30 pm.

Debido a que mucha gente está pidiendo que Mariana se presente en su ciudad, no se descarta que, en el futuro, se abran fechas en otros lugares. No obstante, hasta ahora no se ha dado más información que confirme o niegue esta posibilidad.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Mariana Treviño en la obra ‘Mentiras, el musical’ y dónde comprarlos?

La preventa Citibanamex para los boletos de las funciones en CDMX, Guadalajara y Mérida de ‘Mentiras, el musical’ comenzó este 29 de julio y culminará el jueves 31 de julio. En el caso de CDMX y Guadalajara, las entradas están disponibles en Ticketmaster, mientras que, para Mérida, se podrán obtener en la página de ‘Tus boletos’.

En cuanto a los costos, oscilan entre los 1 mil y 4 mil pesos, dependiendo de la zona escogida. Debido a la gran popularidad de Mariana Treviño, se espera que los boletos se acaben rápidamente.

Cabe destacar que los precios normalmente van desde los 600 hasta los 3 mil pesos. No obstante, la popularidad de Mariana ocasionó un incremento significativo.

¿En qué estados se presentará ‘Mentiras, el musical’? Estas son las funciones y ciudades de la gira de la obra de teatro

Desde que se estrenó la obra de teatro ‘Mentiras, la serie’, su adaptación a teatro ha tenido un aumento importante en su audiencia, siendo ese el motivo por el que decidieron hacer una gira en diversos puntos del país.

Estas son las fechas programadas por diferentes ciudades del país entre septiembre y diciembre próximos:

Ciudad de México: 25, 26, 27 y 28 de septiembre del 2025

Veracruz: 4 de octubre del 2025.

Orizaba: 8 de octubre del 2025

Hermosillo: 14 de octubre del 2025

Mérida: 18 de octubre del 2025.

Puebla: 29 de octubre del 2025

Monterrey: 8 de noviembre del 2025.

Villahermosa: 11 de noviembre del 2025.

Tuxtla: 14 de noviembre del 2025.

Mexicali: 28 de noviembre del 2025.

Tijuana: 30 de novembre del 2025.

Querétaro: 3 de diciembre del 2025.

San Luis Potosí: 14 de diciembre del 2025.

