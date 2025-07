Filtran video de Lady racista con Facundo tras ser vinculada a proceso: “Me encanta la prepotencia”

En medio del proceso legal de Ximena N, más conocida ahora como ‘Lady racista’, tras ser denunciada por discriminación, resurge un video en el que se le puede ver junto a Facundo, quien actualmente participa en ‘La casa de los famosos México 2025’.

¿Por qué Ximena N fue bautizada como ‘Lady racista’?

El caso de Ximena ‘N’, ahora conocida como ‘Lady racista’ se remonta a principios de julio. En aquel entonces, se viralizó un video de ella insultando a un policía que intentaba ponerle una ‘araña’ a su automóvil mal estacionado en la colonia Condesa de la CDMX.

En el clip, se escucha a la mujer de origen argentino, entre otras cosas, llamar “indio” al oficial y decir que “odi**a a los negr**s” como él. El material comenzó a hacerse viral en redes sociales y los usuarios lograron identificarla. Incluso, revivieron otro video en el que le quita su celular a una guardia de seguridad y la insulta.

Tras lo ocurrido, el oficial afectado presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX y el COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) por discriminación.

En tanto que ‘Lady racista’ ofreció una disculpa pública por sus acciones, asegurando que había tenido un mal día y que normalmente no se comporta de esa manera.

El 25 de julio se realizó la primera audiencia. Al salir de las instalaciones, los manifestantes presentes la agredieron y hasta le arrojaron agua. El pasado 28 de julio, se llevó a cabo la segunda audiencia en la que fue vinculada a proceso.

Lady Racista / Francisco Mancera, internet, redes socialesy archivo TVNotas

La vez que ‘Lady racista’ apareció en televisión junto a Facundo

En las últimas horas, ha resurgido un video de ‘Lady racista’ participando en un sketch del ahora extinto programa ‘Incognito’, conducido por Facundo.

En la grabación del 2005, se puede observar a Ximena conviviendo con Facundo, quien estaba personificado de ‘Jaime Duende’, un personaje famoso del habitante de La casa de los famosos México que era machista y soberbio.

"¿Siempre tratas así a tus sirvientes?”, pregunta Ximena, a lo que ‘Jaime Duende’ responde que sí y hasta de “peor forma”. La mujer, aparentemente impresionada, le dice que eso es muy “sexy” y que “le encanta la prepotencia”.

En aquel entonces, el momento solo fue visto como una escena más del programa. Sin embargo, ahora con los eventos recientes, los usuarios consideran que el clip ya “anticipaba” las acciones de ‘Lady racista”.

Ximena N, conocida como ‘Lady racista’, fue vinculada a proceso recientemente. El juez dictaminó que llevará su proceso en libertad, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:

No podrá salir del país

Hará servicio comunitario en la COPRED

Ofrecerá disculpas públicas al oficial agredido

Tomará cursos para sensibilización sobre la discriminación

Quién hubiera imaginado que la Lady Racista Ximena Pichel, salió con Jaime Duende y ya después se creyó él. 😂 pic.twitter.com/J5v0bcUr7A — Oms.😌💅🏽 (@Omi_Garfito) July 28, 2025

¿Quién es Ximena N, conocida como ‘Lady racista’?

Ximena N, conocida como ‘Lady racista’ es una modelo de origen argentino que lleva muchos años viviendo en México. Hasta antes de lo ocurrido, la mujer mostraba una vida llena de lujos en redes sociales, las cuales actualmente están en privado.

Algunas agencias de modelaje y castings en línea, la vinculan con campañas de marcas de ropa, productos de cuidado personal y eventos promocionales.

Estuvo casada con Aarón Beas, actor y modelo mexicano, hace 15 años. Tienen un hijo en común. El histrión ha pedido que no lo involucren ni a él ni a su hijo en todo este escándalo. También admitió que ha recibido amenazas.

“Están bien espantados. No quieren salir. Están resguardados los dos. Yo también estoy espantado, porque yo que no estoy involucrado, a mí me tiraron amenazas muy fuertes”, resaltó en su momento.

