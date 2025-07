¿Lady racista busca evitar castigo en CDMX luego de insultos, alegando trastorno mental? Su expareja habla

El caso de Ximena Pichel, apodada en redes como Lady racista, dio un nuevo giro este 9 de julio tras revelarse que su defensa legal busca mitigar su responsabilidad penal argumentando que la mujer padece trastorno bipolar. La agresión ocurrió el pasado 3 de julio de 2025 en la colonia Condesa de la Ciudad de México, cuando fue sorprendida mal estacionada en un lujoso automóvil Mercedes Benz gris plata.

De acuerdo con el documento filtrado por el periodista Antonio Nieto, la mujer insultó al oficial de tránsito Carlos Eduardo con frases como: “Odio a los negros como tú, por nacos”, mientras este intentaba colocarle un inmovilizador al vehículo. Ximena se encontraba acompañada por dos hombres, quienes también impidieron que se le aplicara la sanción correspondiente, uno era su hijo menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) presentó una denuncia formal por discriminación y agresiones verbales. El caso generó una ola de indignación en redes sociales, donde los usuarios exigieron sanciones ejemplares y criticaron que ahora la defensa de la también actriz intente justificar sus actos con una enfermedad mental.

¿Qué argumenta la defensa de Ximena Pichel, llamada en redes ‘Lady racista’? ¿Realmente sufre bipolaridad?

El equipo legal de la actriz, Ximena Pichel, llamada en redes, Lady racista, señaló que su comportamiento estuvo influenciado por un episodio de trastorno bipolar, y con ello solicitarán una salida alterna al proceso penal, es decir, un acuerdo reparatorio. La estrategia busca evitar que enfrente una sentencia por discriminación, delito que en México está tipificado con penas de hasta tres años de prisión.

El trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, que oscilan entre episodios de manía (euforia, hiperactividad, irritabilidad) y depresión (tristeza profunda, desesperanza, fatiga). Según los abogados, Ximena habría actuado bajo uno de estos episodios, lo que afectó su juicio y comportamiento.

Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que si realmente sufre esta condición, entonces no debería tener licencia de conducir. Otros acusaron que usar una enfermedad mental para librarse de una acusación tan grave es ofensivo para quienes realmente padecen el trastorno.

La DENUNCIA contra #LadyRacista:@SSC_CDMX y no @PDI_FGJCDMX, es quien lleva mano en la acusación por “orden superior”.



Ximena será citada a declarar, aunque sus abogados deslizan que “sufre de bipolaridad” y buscarán acuerdo reparatorio.



¿Ahí quedará todo? pic.twitter.com/5bdEppSx3K — Antonio Nieto (@siete_letras) July 9, 2025

Reacción en redes sociales sobre si Lady racista evitará su castigo por tener una enfermedad mental, tras insultos a policía en la Condesa, CDMX

La reacción del público ha sido contundente. Usuarios en plataformas como TikTok, Facebook y X manifestaron su descontento con la estrategia legal, ya que la consideran una forma de evadir la justicia. Muchos calificaron como indignante que una persona que mostró desprecio racial tan evidente quiera “arreglar” la situación con dinero.



“Entonces, si sufre de ese trastorno, no puede manejar. Que se le retire su licencia de manejo y debe exhibir el tratamiento.”

“Las enfermedades mentales son un tema serio. Escudarse en una, creo, mancha a las personas que padecen este trastorno. Sería bueno que le quitaran su estancia acá en el país para que reflexione sobre sus acciones.”

“Pues muy mal si el elemento acepta dinero. Esto lo debe llevar a las últimas consecuencias. El dinero no puede resolver todo en la vida.”

“Yo conozco personas bipolares y no actúan así. Y cierto, ¿así quedará esto?”

“Nada de acuerdos reparatorios. Si esta mujer está mal de la cabeza, es aún más peligro para la gente que la rodea, y más en un país que no es el suyo, con el odio y el rencor que le tiene a nuestra gente. Si no la regresan a su país, la próxima que lo haga no la cuenta y no se la perdonarán.”

“¿Reparación del daño? ¿Cuánto puede tener la misma pend…que se puso histérica por no querer pagar un pinche parquímetro? Que se largue a un manicomio en su país. Aquí ya tenemos suficientes pedos para lidiar con extranjeros ojetes.”

Hasta ahora, la actriz, Ximena Pichel no ha sido detenida, pero será citada a declarar en los próximos días. La denuncia ya fue presentada por la SSC y está en manos del Ministerio Público, quien determinará si la conducta de la mujer puede ser sancionada penalmente o si se acepta la solicitud de acuerdo reparatorio que propone su defensa.

Por si fuera poco, su expareja, el actor de Amor en custodia Aarón Beas, hizo algunas declaraciones que podrían confirmar que ‘Lady racista’ efectivamente padece una enfermedad mental.”

Ximena Pichel fue captada insultando a un policía de transito en la colonia Condesa. / Redes sociales

¿Qué reveló el actor, Aarón Beas, expareja de Lady racista, sobre si Ximena Pichel tiene una enfermedad mental?

En entrevista para el programa Sale el sol, el actor, Aarón Beas, compartió detalles íntimos de su relación con Ximena Pichel, con quien estuvo casado y tiene un hijo menor de edad. El actor reveló que hace más de 15 años la relación terminó por comportamientos similares a los que exhibió en el video viral. “Yo aguanté mucho con ella”, confesó.

Beas relató que ambos asistieron a psicoterapia de pareja y a psiquiatras: “Fuimos pareja, pero me separé de ella hace 15 años. El último intento fue eso. Fuimos con psicólogo y en algún momento con psiquiatras también. A mí no me recetaron nada, a ella sí”.

El actor también aseguró que Pichel abandonó su tratamiento psiquiátrico y no ha asumido la gravedad de su comportamiento:

“El problema es que a veces no se trata y si tiene un desequilibrio, que no ha podido controlar y no se da cuenta de lo mucho que lastima y hiere”. Aarón Beas

Aaron Beas, ex de ‘Lady racista’, ofrece disculpas públicas por reacción de su hijo / Facebook: Aaron Breas / X

En cuanto a la crianza de su hijo, Beas hizo otra fuerte revelación: “Cuando nació el niño, yo me hice cargo de él de los seis, siete meses, hasta los ocho años él estuvo solamente conmigo y ella lo veía temporalmente”.

Incluso aseguró que la madre de Ximena Pichel viajó desde Argentina para pedirle que le quitara la custodia, debido al comportamiento errático de su hija:

“Yo se la pude haber quitado, de hecho su madre vino de Argentina exclusivamente a ayudarme y a pedirme que le quitara la custodia. Yo no lo quise hacer porque la madre es la madre”. Aarón Beas

Finalmente, Aarón Beas hizo un llamado a detener los comentarios de odio dirigidos hacia su hijo, asegurando que el adolescente está profundamente arrepentido y que la situación ya ha comenzado a afectar su salud mental.

“Está muy espantado, arrepentido... Yo estoy muy preocupado. Está muy triste, llorando, preocupado por lo que le pueda pasar a su mamá y ya se dio cuenta de la consecuencia de estos actos que no tienen justificación”, declaró. Beas también reveló que su hijo ha presentado ataques de pánico desde que el caso se viralizó.