La fiesta de los famosos: Así fue la antesala de estreno de La casa de los famosos México 2025

La fiesta de los famosos es el evento que da el banderazo oficial al arranque de La casa de los famosos México 2025, el show que promete drama, emociones y momentos virales. Aunque los 14 participantes ya están en aislamiento, el festejo previo reunió a una constelación de invitados especiales que encendieron las redes para la alfombra amarilla previa al estreno del reality más esperado del año.

La conductora principal fue nada más y nada menos que ¡Karina Torres!, la perdida favorita de las redes sociales. A través del canal oficial de YouTube adelantó que habría sorpresas durante la gala, y cumplió. Desde momentos exclusivos hasta interacciones inesperadas entre famosos, la fiesta fue el primer vistazo al universo que se vivirá dentro de la casa.

¿Quiénes fueron los invitados especiales a “La fiesta de los famosos” previa al estreno de “La casa de los famosos México 2025?

La alfombra amarilla de “La fiesta de los famosos” previa al estreno del reality “La casa de los famosos México 2025" se llenó de brillo y talento. Entre los asistentes destacaron personalidades del espectáculo, redes sociales y televisión mexicana. Aquí la lista completa:



Raquel Bigorra

Maryfer Centeno

Jorge Losa

Diego Klein

Shanik Berman

Karina Torres

Paola Suárez

Martín Ricca

Vanessa Vázquez

Damian Cervantes

Dayane Chrissel

Evelin ‘La Mamita’

Cpher Art

Caeli

Millos

Sonrió

Mario Aguilar

Karla Berman

Kim Shantal

Manu NNa

Cada uno aportó su estilo, sus declaraciones y su presencia a una noche que ya se perfila como uno de los momentos más comentados del año en el mundo del entretenimiento mexicano.

¿Así fue la alfombra amarilla de “La fiesta de los famosos”, la antesala del estreno de “La casa de los famosos México 2025"?

Raquel Bigorra y Maryfer Centeno fueron las anfitrionas de la alfombra amarilla, dando la bienvenida a grandes celebridades con su estilo único y carisma. ¡Karina Torres las acompaña dando cátedra de lo irreverente!



y no solo brillaron en la fiesta, también compartieron sus apuestas: creen que y podrían convertirse en los ganadores de Karla Berman, hija de Shanik Berman, llegó sola pero con una confesión que sorprendió a todos: ¡es team Facundo! Reveló que está enamorada del conductor ¡desde la secundaria!

¡Llegan Las Perdidas! Pero… ¿y Paola Suárez?

La alfombra amarilla de “La fiesta de los famosos” se encendió con la llegada de las Perdidas: Evelin “la Mamita”, Rosita, Grecia Monzón y Salmita, quienes no dudaron en declararse team ‘Bombón asesino’ en apoyo a Ninel Conde. Sin embargo, la gran ausente fue Paola Suárez, lo que encendió las alarmas entre los fans. En días recientes, su nombre ha sonado con fuerza como posible nueva integrante sorpresa de La casa de los famosos México 2025, por lo que su ausencia junto a sus amigas deja más dudas que respuestas. ¿Será que ya está dentro de la casa? ¿O simplemente quiso mantener el misterio?

Martín Ricca desata la nostalgia y apoya a Mariana Botas

El actor y cantante Martín Ricca pisó la alfombra amarilla y, con él, llegó una ola de nostalgia para toda una generación que creció viéndolo en telenovelas infantiles. Fiel a la industria que lo catapultó a la fama, Ricca no dudó en mostrar su apoyo a su amiga y colega Mariana Botas, asegurando que está dispuesto a votar por ella durante su estancia en el reality.

Eso sí, dejó claro que él jamás entraría al reality por ser muy tranquilo, pero en redes ya alboroto a más de una.

Mario Aguilar anticipa polémica: Facundo será el más controversial

Durante su paso por la alfombra amarilla, Mario Aguilar no dudó en señalar a Facundo como uno de los participantes más polémicos de La casa de los famosos México 2025. El influencer destacó la personalidad frontal del conductor y aseguró que “dará mucho de qué hablar” dentro del reality.

Mario Bezares se ausenta de la alfombra, pero envía mensaje desde su camerino

Aunque Mario Bezares, el ganador de La casa de los famosos México 2024, no desfiló por la alfombra amarilla, sí se hizo presente a través de un video grabado desde su camerino. En el clip, el conductor envió un mensaje positivo a los nuevos habitantes de La casa de los famosos México 2025, deseándoles que entren a divertirse y disfruten la experiencia al máximo. ¿Las palabras del ganador de La casa en su segunda edición les dará suerte?

¡Se filtra el vestido de Galilea Montijo! ¿Será este su look estelar para la gala de La casa de los famosos México?

En plena entrevista entre Karina Torres y Marufer Centeno, las cámaras captaron un momento inesperado: Galilea Montijo cruzando por detrás con un llamativo vestido color fucsia.

Aunque no se ha confirmado si ese será su look oficial para la gala de La casa de los famosos México 2025, la imagen ya circula en redes y ha desatado especulaciones. ¿Será este el outfit estelar de la noche o solo un cambio previo al gran momento?

¡Tensión familiar! Shanik Berman se lanza contra Karla Berman en dinámica de posicionamiento

Durante una dinámica de posicionamiento, Shanik Berman no se contuvo y lanzó fuertes declaraciones contra su hija, Karla Berman. Todo comenzó cuando Karina Torres pidió a las participantes ser autocríticas, y Shanik aprovechó para confesar que las hijas de Karla le hablan de forma muy agresiva. “Si fueran mis hijas, ya les habría sacado los dientes de un golpe”, soltó sin filtros, dejando al foro en shock.

Por su parte, Karla respondió con elegancia, pero no sin dejar su propio dardo: dijo que no tenía nada que reprocharle a su madre, salvo una cosa: “Deja de hablar de tu vida sexual, porque en mi casa ya me reclaman por qué yo no soy así con mi esposo”. La tensión se sintió en el ambiente y el público no tardó en reaccionar en redes.

¡Arranca La casa de los famosos México 2025!

Siendo las 8:31 p.m., oficialmente dio inicio la tercera temporada de La casa de los famosos México. Con una gala llena de expectativa, luces y celebridades, el reality más esperado del año abrió sus puertas a una nueva generación de habitantes que prometen drama, alianzas y momentos inolvidables.