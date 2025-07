La casa de los famosos México: Facundo llama “ratera” a Ninel Conde y lo para en seco, ¡encontronazo! VIDEO

Facundo y Ninel Conde protagonizaron uno de los momentos más inesperados y comentados en La casa de los famosos México 2025. Lo que comenzó como una simple confusión terminó en una escena que dejó a todos sin palabras. Entre bromas, regaños que parecían sacados de una telenovela, los famosos alertaron a sus fans en redes ¿Qué pasó exactamente entre ellos? ¡Te contamos los detalles!

¿Por qué Facundo llamó “ratera” a Ninel Conde en La casa de los famosos México?

Todo comenzó cuando Ninel Conde, sin querer, tomó el termo de Facundo creyendo que era suyo. Al darse cuenta del error, la actriz se mostró apenada, pero Facundo no dejó pasar la oportunidad para hacer una de sus clásicas bromas pesadas.

“Solo quería evidenciarte ante la televisión nacional que eres una ratera…”, dijo Facundo con tono burlón, provocando risas entre los presentes.

Ninel, lejos de molestarse, respondió con el mismo tono sarcástico: “Eres un grosero estú… si fuera ratera lo tendría escondido, eres un pin... villano”.

La escena terminó con ambos riendo y el público encantado con la dinámica entre ellos. Incluso Facundo lanzo un giro a la temporada pasada diciendo que esta temporada no era robo de mangos, sino robo de termos.

Recordemos que durante la segunda temporada de La casa de los famosos México, un mango se convirtió en el protagonista de una de las polémicas más comentadas. Todo comenzó cuando Briggitte Bozzo, junto a Gala Montes y Karime Pindter, decidió “rescatar” un mango del refrigerador que le había sido arrebatado por Mariana Echeverría el día de su cumpleaños. La inocente broma de las habitantes de cuarto Mar desató el enojo de Mariana, encargada de la cocina. La fruta, que era la favorita de Briggitte fue escondida y adoptada como “mascota” del cuarto Mar. Mariana, molesta por el robo, se negó a repartir mango a las involucradas al día siguiente, lo que generó tensiones, memes y debates dentro y fuera de La casa.

Briggitte Bozzo y Mariana Echeverría / Captura de pantalla

¿Ninel Conde humilló a Facundo frente a toda La casa de los famosos México por insultar a Elaine Haro?

Luego del “robo” del termo, vino otra confrontación entre Facundo y Ninel Conde que, de igual manera se trató solo de una broma, pues, estaban poniendo a prueba sus dotes de actuación, incluso estuvo también involucrada Elaine Haro.

En esta ocasión Ninel Conde soltó un regaño que parecía salido de una telenovela: “A ver, cabr, ubícate, o sea, no tienes 10 años, tienes que trabajar. ¿Realmente qué quieres para tu futuro? ¿No crees que has perdido el tiempo, que has pende… todo el tiempo? ¿Cuánto más vas a necesitar? Ya, cabr…, no me veas con esa cara”. La escena fue tan potente que por un momento, Facundo pensó que Ninel estaba realmente molesta. Pero no, todo era parte de una dinámica entre ellos.

El discurso fue tan potente que Facundo, entre risas, confesó que por un momento pensó que Ninel sí estaba enojada de verdad. Pero no, todo era parte de una dinámica de actuación dentro de La casa, Facundo y Elaine Haro se pusieron a prueba para provocar emociones y poder llorar. Facundo se concentraba para soltar aunque fuera una lagrimita, mientras Elaine Haro lo “insultaba” para ayudarlo a sensibilizarse. Sin embargo, fue Ninel quien se robó el show con su interpretación explosiva, dejando claro que cuando se trata de drama, ella no necesita guión.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al encontronazo entre Facundo y Ninel Conde?

Las redes no tardaron en estallar tras ver los momentos entre Facundo y Ninel Conde. Usuarios en TikTok, X y Facebook compartieron el video del “regaño” como si fuera una escena digna de telenovela, mientras otros celebraron la química entre ambos.

Hasta el momento Facundo y Ninel se han posicionado como los favoritos de la temporada por la química que tienen juntos.