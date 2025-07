Productora de ‘La casa de los famosos México 2025’ habla sobre las polémicas de esta temporada

Previo al estreno de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México 2025', surgieron varias polémicas en torno al reality. Al respecto, la productora Rosa María Noguerón aclaró algunas de ellas.

Sobre René Franco, quien señaló que no creía que los participantes elegidos pudieran levantar el rating, dijo: “Espero que le llevemos la contra. Yo sí creo que tenemos un elenco muy sólido. Nos costó mucho convencer a Ninel y Alexis Ayala. Tenemos variedad de personalidades y espero que se equivoque. Deseo que en algún momento volvamos a contar con él como panelista. Sus puntos de vista siempre son tan interesantes”.

La casa de los famosos logo / Facebook: La casa de los famosos México logo

Te podría interesar: La casa de los famosos México 2025: Facundo le vio todo a Olivia Collins; ella explota: "¡Te vi la Collins!”

¿Ninel Conde ignoró a Odalys Ramírez durante la presentación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la presentación del programa fue muy comentado el desaire de Ninel Conde hacia una de las conductoras, Odalys Ramírez. Fue a la única a la que no saludó de todos los presentes en el escenario: “Estábamos con el nervio, porque Ninel estaba jugando a la salida del carrusel y decíamos: ‘Dios mío, que no se vaya a caer’. Entonces le dijimos a Galilea y Diego que se acercaran”, dijo.

siempre les decimos: ‘No se saluden’, porque ese saludo a la audiencia no le dice nada y perdemos tiempo. Entonces yo me imagino que ella, recién salida, bajando el escalón saludó al que tenía más cerca, pero, sin duda, fue sin mala intención. Ninel es un ser humano que lleva la palabra de Dios en su corazón y en su alma” Rosa María Noguerón “Nosotros, en televisión, cuando un talento va a llegar,Entonces yo me imagino que ella, recién salida, bajando el escalón saludó al que tenía más cerca, pero, sin duda, fue sin mala intención. Ninel es un ser humano que lleva la palabra de Dios en su corazón y en su alma”

Además, nos comentó que ‘el Bombón asesino’ no entró al reclutamiento en el hotel al mismo tiempo que sus compañeros “por un tema médico”: Se realizó una intervención quirúrgica antes del reality. También habló sobre las supuestas exigencias de la cantante de no querer ser captada con la cara lavada y sobre si fue la que cobró más de todos: “Ninel es una mujer polémica, mediática. Siempre se han generado leyendas urbanas en torno a ella”, indicó.

La productora desmiente lo dicho, y nos dijo que fue para evitar contratiempos en el escenario. También negó que Ninel se pusiera exigente en su contrato. / Liliana Carpio/Archivo TVNotas

¿Cuáles fueron las exigencias de Ninel Conde para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

“Llegó con cero exigencias. Para todas las mujeres es un shock el: ‘Me voy a despertar y quién sabe cómo amanezcan los pelos’. Es un temor cuando entran a ‘La casa’. No se le puede cuidar con las cámaras, pues están 24/7. Las mujeres tenemos nuestras mañas y supongo que antes de salir de la cama, a lo mejor se darán una alisadita de cabello y una pellizcadita para tener chapitas”, resaltó.

“Los montos siempre los tratamos de estandarizar. Ninel tendrá la remuneración que se merece por la carrera que tiene, pero no hablamos de dinero, por cosas que se pueden juzgar. Puede haber cierto peligro si lo decimos, pero con todos se llegó a una negociación justa. Sin embargo, no hay dinero que pague que estén adentro de ‘La casa’. Realmente vienen porque saben que es un programa viral, porque la prensa está súper al pendiente y porque llegamos a niveles de audiencia memorables”, puntualizó.

Ninel Conde / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

No te pierdas: La casa de los famosos México 2025: ¿Quién es el primer líder de la temporada? ¿Ninel Conde o Facundo?

¿Paola Suárez no entró a ‘La casa de los famosos México 2025’ por una extorsión?

Se dijo que Paola Suárez no entró por una supuesta extorsión por parte de un menor de edad. Sobre esto, refirió: “Es un personaje divertidísimo. Una mujer muy talentosa, bonita y carismática. Nos encantaría para la cuarta temporada, ahora que Wendy Guevara salta como conductora y ya no habría tanta comparación entre ellas. Ni en la segunda temporada ni en esta quisimos repetir la historia, porque no nos parecía justo para nadie que se le comparara con Wendy”.

En cuanto a Manola Diez, quien aseguró por todos lados que entraría al reality, comentó que sí hubo pláticas con ella: “Desafortunadamente no coincidimos. Ella estaba por casarse y, además, cuando ya tienes a 2 o 3 personas más o menos de la misma edad, ya no puedes repetirte tanto”, indicó.

Rosa María nos adelantó que, posiblemente, la incluya en la próxima temporada. / Liliana Carpio/Archivo TVNotas

¿Sandra Itzel no entró a ‘La casa de los famosos México 2025’ por culpa de Adrián Di Monte?

Sobre el escándalo de Sandra Itzel, quien contó que ya la habían contactado e insinuó que, por su ex, Adrián Di Monte, no podía a entrar, la productora comentó: “Sé que ella dio esas declaraciones y me pareció muy extraño. La verdad es que yo creo que no está padre echarle al público encima a otra persona, al decir: ‘A mí me habían confirmado, pero metieron a tal persona en mi lugar y por eso me sacaron’. Eso nunca pasó”.

Rosa María Noguerón “Sí es una persona a quien nos han ofrecido varias veces y que ha levantado la mano. No sé si ella o su mánager. De este lado nunca hemos estado sentados en la mesa con ella para negociar. Nunca les hemos dicho que existe una posibilidad, porque siempre nos gusta hablar con la verdad. Y esa es que nunca estuvo contemplada”.

Finalmente, Rosa María señaló lo que esperan de esta tercera temporada: “Las expectativas son muy altas por parte de la empresa, de nuestros socios comerciales y de la audiencia. No podemos defraudar. Tener este programa en nuestras manos es un regalo de la vida tan grande. Por eso contamos con un equipo de más de 500 personas”, concluyó.

Condena que la actriz haya puesto en evidencia un supuesto favoritismo por su ex, Adrián Di Monte, pues a él sí le ofrecieron el proyecto desde mucho antes. / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

¿Quién es Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras años de arduo trabajo como locutora y en programas como ‘El club’, se convirtió en productora asociada de ‘100 mexicanos dijieron’.

Ha encabezado proyectos importantes como: Guerreros, Minuto para ganar VIP, Nosotros los guapos, Cash y El príncipe del barrio (que lleva 3 temporadas con gran rating), entre otros.

En 2023, Televisa la seleccionó para producir la versión mexicana La casa de los famosos, que se ha convertido en un fenómeno de audiencia.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Habitante de “La casa de los famosos México 2025 “sorprende al empacar juguetes subidos de tono en su maleta