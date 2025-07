¿Shiky planea boda con su novio en La casa de los famosos México 2025?

Aunque su intención no es ser el representante de la comunidad LGBTQ+ de esta temporada de La casa de los famosos México, ‘Shiky’ (53 años) se siente muy orgulloso de ser homosexual y de la relación que desde hace 9 años sostiene con el chef, panadero y mercadólogo Abraham Omar Lugo.

¿Shiky, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, se casará con Abraham Omar Lugo dentro del reality?

Es tanto el amor que se tienen, que a ‘Shiky’ le encantaría casarse dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2025: “Sería una gran boda. Imagínense cómo sería dentro de La casa, con una Olivia Collins siendo madrina, y de angelitos Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Sería muy bonito. Es lo que necesitamos en la tele: Un circo divertido”.

Si esto no se concreta en el programa, tienen un plan B: “Me gustaría ganar el premio para organizar la boda. Toda mi familia ama a Abraham. Yo amo a mi suegra. Además, tenemos muchas cosas en común. Seguramente yo, por mayor, me muera antes (su pareja es 8 años más joven), para que él se quede con cosas”.

“Hubo un momento en que queríamos tener hijos, pero voy a cumplir 54 años y para tener un bebé se necesita energía ser joven y no ser un papá-abuelo. Lo que sí (les gustaría) es adoptar un niño de 10 años, sea de donde sea (su novio es de México y ‘Shiky’ es de España). Sería un niño muy amado y querido. Tengo mucho don con los niños. Trabajé de educador infantil”. Shiky

‘Shiky’ nos dijo que está seguro de lo que siente por su pareja. Considera que lo que pase dentro de La casa no les afectará en su relación: “Después de 9 años uno ya lo tiene muy claro. Lo hemos hablado mucho. Además, no va a entrar una persona que me vuelva loco. Sé lo que quiero y lo que tengo. Yo entro a pasarla bien”.

¿Cuál es la condición de salud con la que Shiky entró a ‘La casa de los famosos México’ 2025?

El reto de Shiky será enfrentar la misofonía (trastorno neurológico que provoca intensas reacciones negativas a ciertos sonidos) que padece: “Le tengo fobia a cuando mastican o crujen una papa. Es algo que he padecido toda mi vida. Me han intentado hipnotizar para quitármelo y nada. Cuando ocurra eso, me levantaré y me iré. Actuaré normal. Me ha pasado con mi suegra y le he tenido que pedir perdón. Es un problema. En el cine la pasas fatal”.

Tras someterse a una intervención estética, Shiky tuvo complicaciones y perdió la vista de un ojo. Al respecto comentó: “Fue duro en ese momento, pero o lloraba o salía adelante. No hay marcha atrás. Es el nervio óptico. No hay nada que hacer”.

“Si no lloré por quedarme ciego y porque no quería la pena de la gente, de mi pareja, ni de mi familia, ¿cómo voy a entrar a un reality con esa bandera? Saldrá la conversación. Estoy limitado para algunas cosas, sí. Voy a decir que habrá cosas que me costarán más trabajo, pero yo me lanzo del barco o a la alberca, tenga o no agua”. Shiky

“Estrategias tengo pocas. Mostraré mi forma de ser. Eso me ayudará para convivir. Si tengo que cocinar, cocino, si tengo que limpiar el baño, no me importa. Siento que voy a un campamento”.

¿Shiky entró a ‘La casa de los famosos México’ 2025 gracias a Facundo?

Respecto a los rumores de que gracias a Facundo entró al reality, aseguró: “No es cierto. Facundo es tan importante paramí como yo para él. Lo amo con locura. Nos la pasamos muy bien juntos. Puede ser una buena mancuerna, o a lo mejor no. Podría ser también con Dalilah Polanco, a quien amo”.

“Seré lo más natural. Me han tirado mucho por no ser el famoso que México esperaba, pero entro como una hoja en blanco, para que la gente me descubra. No me da pena ni tengo miedo a nada. Si no, no entraría. No tendré el cuerpo más bonito. Habrá concursantes con cuerpazo, el cual tuve hace tiempo. No me dará pena enseñarlo”. Shiky

“Primero tengo que conquistar a mis compañeros, porque ellos nominan la primera semana. No he leído nada de ellos. No sé si los quiere la gente o no. Por sus fotos o videos, algunos me caen muy bien. Como Aldo, a quien no conocía y me parece muy gracioso. Quiero entrar en blanco”, concluyó.

¿Quién es Shiky, habitante del cuarto ‘Día’ de ‘La casa de los famosos México’ 2025?