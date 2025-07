La casa de los famosos México 2025: Ninel Conde, ¿estrategia o emergencia médica? ¡Lo da todo pese a cirugía!

Ninel Conde, habitante de La casa de los famosos México 2025, reveló a TVNotas cuál será su secreto para no perder el cuerpazo dentro del show. Además, la cantante aclaró si siente miedo por las críticas que puedan generarse por el contenido del reality.

Ninel Conde ignora a Odalys Ramírez al llegar a la conferencia de prensa de “La casa de los famosos México 2025". / Redes sociales

¿Por qué Ninel Conde decidió entrar a La casa de los famosos México 2025 y cómo planea mantener su figura en el encierro?

“Me siento contenta de pertenecer a este maravilloso proyecto. Ya me habían invitado a otras temporadas, pero no acepté por diferentes circunstancias. Ahora mis fans se encargaron de que se hiciera realidad”.

“Platiqué con la productora (Rosa María Noguerón) y le dije: ‘No quiero nada de violencia’. Ella me respondió amablemente: ‘No te preocupes, te vas a divertir’. Sé que este formato se presta para esas cosas y a mí no me gusta. No pienso tolerar faltas de respeto”.

“No sé si sea complicado comer lo que me gusta dentro de La casa. Lo que sí sé es que planeo llevarme mi proteína, el colágeno y todos mis suplementos alimenticios (ríe). Aunque también me verán comer chilaquiles y hamburguesas saludables. Así es la vida fitness”.

“No tengo miedo. Llevo 30 años de carrera y planeo retirarme en algunos años. Si el show hace que me retire antes, pues bienvenido sea. Es porque Dios así lo quiso. A estas alturas de mi vida, no me afecta lo que puedan decir de mí. He pasado por tantas tormentas”.

Ninel Conde protagonizó bochornoso momento antes de entrar a La casa de los famosos México / Facebook

¿Por qué Ninel Conde llevó tantas maletas a La casa de los famosos México 2025? ¿Qué lleva dentro?

Le preguntamos cuántos trajes de baño lucirá en La casa y nos respondió: “No sé cuántos bikinis llevo en la maleta, eso es secreto (ríe). Por el momento, tengo para la primera semana. Lo que sí deben saber es que me traje toda una mudanza. Traigo 8 o 9 maletas desde Miami”.

“No tengo una porra como tal. Sin embargo, mi público ya tiene identificada la ‘bomboseñal’. Mis fans se darán cuenta cuando esté hablando de ellos. Así que no se pueden perder La casa de los famosos México. Les solicito que me apoyen cuando esté nominada. Ustedes me lo pidieron y ahora les suplico que no dejen de apoyarme”, concluyó.

Ninel Conde habla de su familia en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Ninel Conde fue operada antes de entrar a La casa de los famosos México? ¿Tendrá privilegios dentro del reality?

El pasado 26 de julio, un día antes de ingresar La casa de los famosos México, anunció en sus redes sociales: “Venimos (al hospital) para que me hagan una intervención de retiro del quiste en el ovario”.

La actriz deberá estar en reposo los primeros días dentro de La casa. ¿Tendrá algunos privilegios?

Generalmente, un quiste en el ovario es considerado un saco de líquido que se forma en la superficie. Es probable que no ocasione molestias. Entre los síntomas destacan: Dolor e hinchazón abdominal y sensación de pesadez en el estómago.

¿Quién es Ninel Conde, la nueva habitante de La casa de los famosos México 2025? Su carrera de 30 años y su impacto en el show.

En 1995, Ninel Conde

Participó en los reality shows Big brother VIP 3 (2004) y El show de los sueños (2008).

Debutó en la telenovela Bajo un mismo rostro (1995), a la que siguieron otras como: Catalina y Sebastián (1999), Como en el cine (2001), Rebelde (2004), Fuego en la sangre (2008), Mar de amor (2009) y El señor de los cielos (2018).

Como cantante, lanzó los álbumes: Ninel Conde (2003), La rebelde (2005), El bombón asesino (2006), Libre (2010) y recientemente la canción “Soltera peligrosa” (2025).

Cuenta con 6 millones de seguidores en Instagram, 6.9 millones en Facebook, 1.6 millones en X y 3.3 millones en TikTok.

