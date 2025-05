¿Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México’ 2025? Ella confirma si estará

Sin duda alguna, ‘La casa de los famosos México’ 2025 es uno de los realities más esperados. Este 27 de mayo, Wendy Guevara y Mario Bezares, ganadores de las ediciones anteriores darán a conocer a una famosa que se integrará a la tercera temporada, lo que ha generado gran expectativa.

Si bien La casa de los famosos México 2024 estuvo plagada de polémica, principalmente, por la participación de Adrián Marcelo, el público está a la expectativa de qué habitantes estarán en su tercera edición y si será tan controversial como su antecesora.

Hasta el momento, las integrantes confirmadas en La casa de los famosos México 2025 son Galilea Montijo y Odalys Ramírez, como conductoras. De igual forma, se anunció que su estreno está programado para el próximo 27 de junio.

Uno de los nombres que más ha sonado como posible habitante ha sido el de Ninel Conde, quien actualmente está promocionando su canción ‘Báilame lento’, en colaboración con el reggaetonero Nacho.

A raíz de toda la incertidumbre generada por este asunto, la actriz quien aclara si está contemplada para la nueva temporada del concurso. En una reciente entrevista para ‘Sale el sol’, mencionó que no solo la buscaron para estar en la versión mexicana del show, también la contactaron para que entrara a la versión ‘All-stars’.

Si bien admitió que estuvo en negociaciones para entrar a la edición de México, dejó ver que, al final, no se llegó a nada. Incluso, reconoció que hizo exigencias imposibles para que la descartaran.

Ninel Conde

“Ya me habló hasta mi hermana ayer, asustada, y me dice: ‘Dime que no es cierto’. Le digo: ‘Yo no he firmado. A mí que me avisen’. Es la tercera temporada que me hacen el favor de invitarme, tanto la de allá como esta. Sí, entramos en pláticas, y ya después entro en pánico y de pronto pido algo que sé que me van a decir que no y ya yo digo: ‘Es que no. Si no me dan eso, no puedo’. Hemos estado en lo mismo, pero no hay nada confirmado”.