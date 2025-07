¿Adrián Di Monte entra a ‘La casa de los famosos México 2025’? Él lo revela y lanza tremenda bomba

Uno de los nombres que más ha sonado como posible participante de ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido el de Adrián Di Monte. En su momento, la cuenta de espectáculos ‘La tía Sandra’ aseguró que el ingreso del cubano era casi un hecho.

Recordemos que, hasta el momento, solo se han confirmado a las siguientes seis celebridades:

El séptimo confirmador se dará a conocer el próximo 14 de julio, durante la transmisión del programa ‘Hoy’. Se especula que la siguiente revelada será Dalilah Polanco.

En medio de tanta incertidumbre, es el propio Adrián Di Monte quien revela si entrará o no a ‘La casa de los famosos México 2025’. En un reciente encuentro con la prensa, el actor dejó ver que, al parecer, la producción ni siquiera lo ha contemplado.

Adrián Di Monte

“No me han dicho nada todavía. Regresamos (mi pareja y yo) de Miami. Estábamos viendo a mis abuelitos, a mi abuela, a mi mamá, papá. Llegando, nos dieron la noticia de muchas cosas, pero ‘La casa de los famosos México’ no me ha dicho nada”