¿Facundo explotó por las comparaciones con Adrián Marcelo sobre su participación en ‘LCDLFM 2025'?

Con la reciente confirmación de Facundo como uno de los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025, las comparaciones no se hicieron esperar.

En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a señalar similitudes entre Facundo y Adrián Marcelo, quien causó controversia en la edición anterior del reality. ¿Facundo es el nuevo Adrián Marcelo de ‘LCDLFM3'?

Cabe recordar que el regiomontano desertó de la competencia tras su fuerte discusión con Gala Montes, luego de que fue expuesta su frase “una mujer menos que maltratar”, tras la salida de Gomita.

Ante estas declaraciones, Facundo lanzó su sincera postura sobre las comparaciones con Marcelo. ¿No le parece lo que dicen en redes?

¿Qué dijo Facundo sobre las comparaciones con Adrián Marcelo por su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025’?

En redes sociales, cibernautas consideraron que Facundo y Adrián Marcelo son personajes conocidos por su estilo ácido, su cercanía con el humor negro y su enfoque frontal ante temas incómodos. Sin embargo, el propio Facundo dejó clara su postura sobre las comparaciones. ¿Le molesta que lo asemejen con el regiomontano?

“Yo sí creo que tenemos mucho en común, porque, pues, como que los dos hemos sido güeyes muy de la calle. Nos hemos fijado más en la realidad que en lo que sucede dentro de un foro… Sí, siento que Adrián Marcelo tiene una parte muy inteligente y muy ácida, muy crítica y muy divertida, que era lo que a mí me gustaba cuando empezaba” Facundo

“No creo como que cada quien deba tener un sucesor, pero sí me parece él un digno representante de ese tipo de televisión... Me parece muy inteligente, muy interesante y bien safado, también, a mí la gente así me emociona”, dijo a la prensa.

Facundo responde a las declaraciones con Adrián Marcelo / IG: @facufacundo / @adrianmarcelo10

¿Facundo considera que Adrián Marcelo tuvo una mala participación en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Asimismo, algunos reporteros le cuestionaron sobre lo que le habría “fallado” a Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’, él respondió con total sinceridad.

“Yo creo que, dentro de ‘La casa’, la gente como que, pues si te metes en un juego, pues ya juegas. Ese güey sí lo jugaba y los demás, como que siento que, se frasearon… No sé, yo creo que igual el Adrián Marcelo se tomó muy en serio el sacar y hacer estrategias, cuando creo que, más bien, el juego se juega de adentro para afuera”. Facundo

“Tú podrás hacer las estrategias que quieras y destruir a todos adentro, pero si afuera no simpatizas, pues te vas para afuera… Él fue el único como que entró a jaquear al sistema, pero le faltó la experiencia de que el que decide quién gana no son los que están adentro, son los que están afuera... Él estaba desquiciando a ‘La casa’. Si te pones a pensar, el día que se fue Adrián Marcelo, ‘La casa’ perdió mucho interés”, añadió.

Por otro lado, Facundo consideró que los patrocinios decidieron abandonar el proyecto debido a que Adrián sí fue “ofensivo”. Sin embargo, señaló que el regiomontano solo “jugó su juego”.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué dijo Facundo sobre los encontronazos entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Finalmente, el conductor de ‘Tucnocturno’ también respondió a los reporteros si opina que Adrián ejerció violencia de género a Gala Montes durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2024.

“No creo que sea una cuestión de violencia de género, él era igual con todos. Yo creo que hay cosas en las redes que descontextualizan el comentario completo… Lo que pienso es que esta casa de los famosos tiene la diferencia que son las redes sociales y en redes sociales la gente puede construir un montón de nuevas versiones de la realidad” Facundo

Finalmente, Facundo consideró que Adrián Marcelo es un “genio” por dar contenido y rating. Al momento, el regiomontano no ha hablado acerca de las comparaciones con el ahora habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Así lo dijo Facundo: