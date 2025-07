Hijas de Facundo lo exponen por Jaime Duende y sketches machistas: “¡Me da pena su pasado!”

Facundo está listo para volver a la televisión de manera masiva al ser confirmado como el primer habitante de La casa de los famosos México 2025, pero esta vez el escándalo no lo provocó él, sino sus propias hijas. Durante una transmisión en vivo para hablar sobre su participación en el reality show, Vale y Mila, hijas del polémico conductor, se sinceraron sobre lo incómodas que se sienten con algunos de los personajes más conocidos de su papá: Jaime Duende y los segmentos como “Que lo hagan ellas”, que hoy serían considerados completamente “cancelables”.

Entre risas nerviosas y reclamos con sabor a familia, quedó claro que el regreso de Facundo al foco público no será tan fácil como hace dos décadas. Ahora, su pasado lo persigue, pero no solo en redes, sino en la intimidad de su hogar, donde sus hijas lo enfrentan con un nuevo chip generacional. Y sí, ellas mismas lo dicen: “No podemos creer que papá haya hecho eso”.

¿Qué dicen las hijas de Facundo de los personajes polémicos de su papá?

Lo que parecía una plática casual terminó siendo una sesión de honestidad brutal. Mila, hija menor de Facundo, no se contuvo al expresar lo que siente cuando ve los antiguos clips de su papá: “Me da muy feo pensar que eso está en su cabeza ¿es su alter ego?”. El personaje de Jaime Duende, que durante años hizo reír a miles por su humor negro, lenguaje soez y actitudes misóginas, ahora es el centro de los conflictos familiares en casa de Facundo.

Y no solo es Jaime Duende. También los segmentos de “Que lo hagan ellas”, donde se perpetuaban estereotipos machistas, son parte del pasado que las jóvenes no perdonan. Facundo, con su humor característico, bromea sobre estas peleas diciendo que sus hijas usan esas escenas como “la carta del silencio”: “Te callas, tú hiciste ‘Que lo hagan ellas’”.

¿Cuántas hijas tiene Facundo y cómo se lleva con ellas?

Facundo tiene dos hijas Vale y Mila y su relación es cercana y, aunque ha confesado que muchas discusiones terminan en un “te pago la universidad con Jaime Duende”, Facundo sabe que sus hijas no le celebran todo. Incluso, recuerda con humor cuando una de ellas le reclamó por regañarla tras decir una grosería en público: “Tú vives de eso”, le soltó sin filtro.

Aun así, el conductor asegura que entiende la diferencia entre lo que fue y lo que ahora representa. Aclara que, en la vida real, no tiene nada que ver con ese personaje que lo lanzó al estrellato, y que en casa es un papá presente, consciente y hasta educado. Pero eso no evita que sus hijas le teman a lo que pueda decir o hacer en La casa de los famosos, donde las cámaras lo estarán vigilando 24/7: “Nos da miedo que se le olvide que lo están viendo y se aviente un chiste de esos”, confesó Vale, su hija mayor.

¿Facundo tiene miedo de entrar a La casa de los famosos México?

Facundo sabe que no entra en terreno neutral. Aunque su carisma lo ha mantenido vigente, el contexto actual de redes sociales y cultura de la cancelación puede jugarle en contra. En una reciente entrevista declaró que eso le da temor, decir algo que sea cancelable.

No obstante, su paso por el reality promete dar de qué hablar, y no solo por su sentido del humor, sino por su capacidad de adaptarse a un mundo donde el chiste fácil ya no basta. Aun así, Facundo parece estar preparado para todo… incluso para que le pasen la factura por sus días como Jaime Duende.

