La casa de los famosos: Acusan a Abelito de “gesto vulgar” a Ninel Conde, ¿cancelado?

En redes sociales se encendió una fuerte polémica luego de que circulara un video en el que supuestamente Abelito, habitante de La casa de los famosos México 2025, hace un “gesto vulgar” dirigido a la cantante Ninel Conde. El clip se viralizó rápidamente y algunos internautas comenzaron a exigir que fuera expulsado del reality show. Sin embargo, versiones posteriores señalan que la grabación habría sido recortada, sacando de contexto lo sucedido y modificando la percepción de los espectadores.

La controversia surge en un momento en el que Abelito se ha posicionado como uno de los favoritos para ganar la competencia, lo que ha despertado teorías de que podría tratarse de una campaña de desprestigio. El hecho ha dividido opiniones en redes: mientras algunos usuarios piden que se deje de “infantilizar” su comportamiento, otros cuestionan por qué la propia Ninel Conde no reaccionó con más indignación.

Abelito contó como choco antes de entrar a La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué buscan cancelar a Abelito, habitante de La casa de los famosos México 2025?

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales como X, el motivo de la supuesta cancelación sería un gesto que, según algunos de los usuarios, Abelito habría hecho un gestode forma inapropiada a Ninel Conde. En el video viral, se le ve en una conversación aparentemente tranquila hasta que realiza un movimiento que parece simular acercar sus partes íntimas hacia la cantante.

En la grabación, Ninel Conde se percata y reacciona con una sonrisa, sin mostrar enojo ni emitir comentarios que evidencien molestia. Para algunos usuarios, esta actitud fue interpretada como una normalización del gesto, mientras que otros insisten en que no se debe minimizar lo ocurrido por tratarse de Abelito.

Abelito cuestiona a Ninel Conde si se hecha flatulencias en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / YT

¿Qué muestra el video completo de Abelito y Ninel Conde?

Minutos después de que la polémica del video creciera en redes, otros internautas compartieron el video completo, asegurando que la edición original había sido manipulada. En la versión extendida se aprecia que el gesto no fue dirigido a Ninel Conde, sino a otro concursante, Shiky, que se encontraba cerca.

Este detalle cambió el sentido de la conversación, ya que el fragmento difundido omitía la presencia de Shiky y generaba la impresión de que la acción iba contra la cantante. Algunos seguidores del influencer sostienen que esto podría formar parte de una estrategia para desacreditarlo y frenar su avance en el reality, ya que su popularidad lo coloca como un serio candidato a llegar a la final.

solo espero que dejen de infantilizar a esa persona porque no es ningún niño, es un adulto de 22 años y si hubiera sido cualquier otro integrante de la casa ya estarían exigiendo su expulsión #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX3 #LaCasaDeLosFamosososMx3pic.twitter.com/dqeSH4maFJ — Shady Lu ⸆⸉ ❤️‍🔥 (@shadyrepera) August 12, 2025

¿Qué opinan las redes sociales sobre el video de Abelito en La casa de los famosos México?

Las reacciones en redes han sido diversas y, en algunos casos, confrontadas. Una parte del público insiste en que, sin importar a quién iba dirigido el gesto, no debe justificarse un comportamiento que pueda considerarse ofensivo. Otros piden que se evite “infantilizar” a Abelito, recordando que tiene 22 años y que cualquier otro concursante enfrentaría sanciones inmediatas.

En contraste, varios usuarios han denunciado que el video recortado ha sido utilizado como herramienta de manipulación para perjudicar su imagen dentro del programa. Los hashtags relacionados al caso, como #LaCasaDeLosFamososMx y #LCDFMX3, se han mantenido en tendencia desde que estalló la controversia, evidenciando que el tema sigue generando debate y atención entre los seguidores del reality.

