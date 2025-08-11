Ninel Conde rompe en llanto en La casa de los famosos México, ¿porque se la acabó Alexis Ayala?

La tensión en “La casa de los famosos México 2025” subió de nivel durante la más reciente gala de eliminación en la que salió Adrián Di Monte. Durante la noche, Ninel Conde protagonizó un intenso posicionamiento contra Alexis Ayala. Lo que inició como un reconocimiento a la trayectoria del actor, pronto se tornó en una serie de críticas sobre su actitud durante la segunda semana del reality. ¡Él no dudó en contestarle con duros comentarios! Un video que circula en redes muestra a la actriz, dentro de La casa ¡devastada!

¿Qué pasó en el posicionamiento de Ninel Conde contra Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Ninel Conde, en su posicionamiento en La casa de los famosos México contra Alexis Ayala, comenzó con un tono cordial, asegurando que siempre lo ha admirado por su “carrera intachable” y por el carisma mostrado en la primera semana: lo calificó como un hombre alegre, activo y dispuesto a compartir experiencias de vida.

Sin embargo, no tardó en señalar un cambio que la incomodó de Alexis en la segunda semana:

“Hubo un cambio drástico… vi un hombre con energía baja, irritable, lanzando comentarios al aire un tanto hirientes. Comentarios de juicio que me hicieron sentir incómoda y que creo que causaron un ambiente hostil. Creo que tienes una tolerancia muy baja a la frustración”.

Alexis escuchó sin interrumpir. Cuando ‘el Bombón asesino’ terminó su intervención, Alexis respondió con un matiz de confrontación. Le pidió a Ninel “no reflejar en él su debilidad” y le recordó que, cuando ella estuvo nominada, él la apoyó y celebró su salvación:

“A veces hay que elegir las batallas… Y si soy un león que ruge, me lo creo”. También la calificó como “fuerte como artista, aunque a veces débil como ser humano”, cerrando con una advertencia: “Que me veas atrás, no significa que esté derrotado”.

La conversación terminó con un comentario de Ninel que avivó la polémica:

“Ojalá hables así cuando no esté ni Odalys ni Galilea Montijo porque en la vida real no es así”.

El posicionamiento fue uno de los más comentados en redes sociales, ya que evidenció roces entre ambos participantes. La cantante y el actor pasaron de la cordialidad al enfrentamiento verbal, mostrando que la convivencia en “La casa de los famosos México 2025” se torna cada vez más complicada.

Ninel Conde llora en “La casa de los famosos México 2025" y teme avergonzar a sus hijos. / Captura de pantalla

¿Ninel Conde lloró por el posicionamiento de Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de lo que muchos pensaron, las lágrimas de Ninel no estuvieron relacionadas directamente con el cruce con Ayala. El video que circula en redes retrata un momento que ocurrió horas antes de la gala, la actriz se mostró afectada tras escuchar que gritaron desde afuera mensajes para que Mariana Botas y Elaine se alejaran de ella.

Preocupada por la percepción que sus hijos puedan tener de su participación en el reality, se sinceró con Dalílah Polanco, Facundo, Elaine y Shiky:

“No quiero estar c*gándola y que mis hijos vean que estoy haciendo algo mal. No quiero avergonzar a mis hijos”. Elaine fue la primera en abrazarla, mientras Shiky y Dalilah intentaban consolarla.

Ninel Conde recibe apoyo del cuarto Día en La casa de los famosos México 2025

El momento más emotivo llegó cuando sus compañeros del cuarto Día buscaron aliviar la tensión de Ninel Conde. Shiky bromeó diciendo que “sus hijos” eran ellos, lo que provocó una sonrisa en Ninel. Elaine añadió que es su “hija” y se siente “muy orgullosa” de ella.

Ninel también compartió que su hija ha vivido situaciones difíciles debido a temas del pasado:

“Mi hija ha pasado mucho p3do… No le gusta que la mencione”. Dalilah intentó tranquilizarla recordándole que su hija “ya es grande” y que sabe “de qué lado masca la iguana”.

Facundo cerró el momento con un halago inesperado:

“Es como la imagen que puedes tener de ‘el Mito’ y de repente ver a una persona amorosa, ayudando, disciplinada… he dicho: ‘ah c*brón, no es nada como yo pensaba, es una persona chida’”. Con esta escena, quedó claro que, entre estrategias, nominaciones y posicionamientos, “La casa de los famosos México 2025” también es escenario de momentos de vulnerabilidad y apoyo entre compañeros.

