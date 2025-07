Ninel Conde ignora a Odalys Ramírez en conferencia de La casa de los famosos México 2025, VIDEO

La nueva temporada de “La casa de los famosos México 2025" aún no comienza, pero ya está dando de qué hablar gracias a un momento tenso protagonizado por Ninel Conde.

TVNotas estuvo durante la presentación oficial del reality en la que la cantante y actriz acaparó los reflectores, no solo por ser una de las participantes confirmadas, sino por una polémica actitud hacia una de las conductoras del programa.

El gesto de Ninel no pasó desapercibido, ya que frente a las cámaras y en medio del saludo grupal con el resto del elenco, evitó por completo saludar a Odalys Ramírez. Esto desató todo tipo de especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas figuras.

Además del evidente desaire, la intérprete de “el Bombón asesino” lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta no solo para Odalys, sino también para el conductor Diego de Erice, con quienes compartirá pantalla en esta esperada tercera temporada del reality de Televisa.

Ninel Conde ignora a Odalys Ramírez al llegar a la conferencia de prensa de “La casa de los famosos México 2025". / Redes sociales

¿Ninel Conde le hace desplante a Odalys Ramírez en conferencia de “La casa de los famosos México 2025"?

Un momento tenso se vivió durante la conferencia de prensa de “La casa de los famosos México 2025", cuando Ninel Conde, una de las participantes confirmadas, aparentemente ignoró a Odalys Ramírez durante un saludo grupal frente a las cámaras.

En TVNotas captamos el instante y los usuarios no tardaron en comentar la actitud fría de Ninel, quien pasó de largo frente a Odalys sin hacer contacto visual ni acercarse, pese a que sí saludó con entusiasmo a otros presentes.

Ninel saludó de beso y mostró calidez hacia Galilea Montijo, Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff. Incluso regresó para saludar a Diego de Erice, a quien en un principio había omitido, pero a Odalys la ignoró por completo, lo cual llamó la atención de los internautas.

¿Ninel Conde lanzó indirecta a Odalys Ramírez y a Diego de Erice?

Durante su participación en la conferencia, Ninel Conde aprovechó para lanzar un comentario que muchos interpretaron como una pedrada directa hacia los conductores del programa. La cantante elogió que en esta edición se eligiera a figuras con experiencia previa en encierros televisivos.

“Es un acierto de Rosa María que ponga a exorbitantes porque a veces sí hay conductores que no han vivido el proceso, no pueden opinar o juzgar de una manera objetiva porque ellas dos ya lo vivieron (Wendy y Marie Claire)”, dijo Ninel ante los medios.

El gesto dejó a Odalys Ramírez aparentemente incómoda, mientras el resto del elenco evitaba reaccionar. Mientras que Rosa María Noguerón bromeó en que invitaban a Odalys, a Diego de Erice a la próxima ‘casa’.

Aunque ninguna de las involucradas ha emitido declaraciones al respecto, el video ya suma miles de reproducciones y ha alimentado los rumores de tensión entre ambas.

¿Por qué Ninel Conde ignoró a Odalys?

En el momento todo fluyó de forma natural, por lo que el momento pudo ser solo un descuido. Hay quienes opinan que tal vez Ninel no vio a Odalys o que simplemente no se percató de saludarla. Sin embargo, el hecho de que saludara a todos los demás y regresara con Diego hace que esta teoría parezca poco convincente para muchos. Algunos comentarios en redes sociales especulan que Ninel podría tener alguna molestia personal o simplemente que Odalys “no le cae bien”, aunque no existen antecedentes públicos de un conflicto entre ellas.

Si fue un error, una indirecta o una simple falta de conexión entre ambas, solo ellas lo saben. Lo cierto es que el momento ha generado revuelo antes del estreno del reality, aumentando la expectativa sobre lo que podría suceder dentro y fuera de cámara en “La casa de los famosos México 2025".

