José Manuel Figueroa explota vs. Ninel Conde ¿por ser habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025? Ella responde

Con la confirmación de Ninel Conde como una de las habitantes de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, los escándalos de la también conocida como ‘el Bombon asesino’ han vuelto a salir a relucir en las redes sociales.

La participación de Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México’ 2025 generó total expectativa entre los fieles seguidores del reality. Por esta razón, algunos personajes con quienes ha protagonizado controversia no se tardaron en hacer presentes.

Tal fue el caso de José Manuel Figueroa, su expareja, quien se lanzó en contra de la actriz y cantante por tacharlo de “infiel”.

José Manuel Figueroa se lanza en contra de Ninel Conde / IG: @ninelconde / @josemanfigueroa.expdelparaiso

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre la participación de Ninel Conde como habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Aunque José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, no se ha pronunciado directamente sobre la participación de Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México’ 2025, sí reaccionó a los señalamientos que hizo la cantante sobre sus infidelidades.

En medio de un encuentro con la prensa, Figueroa explotó contra ‘el Bombon asesino’ y aseguró que, a su lado, él nunca fue feliz.

“Yo creo que nunca se percató, que nunca fui feliz. Yo creo que nunca se percató, que nunca fue una mujer de hacer un desayuno. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”, dijo José Manuel Figueroa.

José Manuel Figueroa se lanza en contra de Ninel Conde / IG: @ninelconde / @josemanfigueroa.expdelparaiso

“Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos a ustedes (la prensa) al pendiente. Yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas. Qué busque su felicidad…”. José Manuel Figueroa

Además, subrayó que le tiene sin cuidado Ninel Conde lo señale de no ser caballeroso, si es que él llegara a exponer algunos aspectos de su relación de pareja en el pasado.

“Lo de caballeroso queda en segundo lugar, realmente, no se me hace correcto, decir que siempre los huevos los quemaba y le echaba mucha sal y nunca pudo hacer una tortilla, calentar una tortilla. No se me hace chido, no se me hace buena onda decir: ‘Pues sí, dormíamos juntos, pero las patas las tenía frías’. No se me hace válido, no se me hace lógico, no se me hace de caballero”, dijo en alusión a las declaraciones de Ninel.

Ninel Conde / Redes sociales

“Es como si yo empiezo a hablar de cómo ella era o no buena en la cama o no. No es válido, no lo veo yo correcto. Sin embargo, la mujer abusa de esa parte de tirar y escudarse en lo del caballero y yo te puedo tirar, pero tú no me tiras a mí porque tú eres caballero, entonces, no lo veo válido” José Manuel Figueroa

“Para que ella pueda tener un crecimiento espiritual o cristiano, porque ahora ella es cristiana, pues puedo utilizar la Biblia para atacarla, que aviente la primera piedra, el que esté libre de pecado, si realmente mi infidelidad fue tan grave… Hay que tener cuidado”, concluyó.

Así lo dijo José Manuel Figueroa:

¿Qué le contestó Ninel Conde, habitante confirmada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, a José Manuel Figueroa?

En medio de su presentación oficial como integrante de ‘La casa de los famosos México’ en su tercera edición, Ninel Conde reaccionó a las declaraciones de su ex, José Manuel Figueroa. ¡Dice que no la supera!

“Hace cuánto tiempo yo coincidí con ese personaje (José Manuel Figueroa). ¿Se acuerdan?, ¿20 (años)? Y sigue hablando de mí. Algo habré hecho bien que no me supera, pero ese no es el caso, ese no es el tema”. Ninel Conde

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que dijo que ante violencia ella podría proceder legalmente ¿en contra de José Manuel Figueroa, también ex de Marie Claire Harp?

“Si existe, que espero en Dios no, si existe algún tipo de violencia hacia mi persona o hacia alguien de mi equipo, pues yo sí pondré (acciones legales)”, comentó.

Así lo dijo Ninel Conde:

¿Cómo fue la relación amorosa de Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

Ninel Conde y José Manuel Figueroa mantuvieron una intensa relación amorosa entre 2002 y 2006. Su noviazgo, que comenzó tras conocerse en un palenque en Cuernavaca, estuvo marcado por episodios de celos, infidelidades y una dinámica que la actriz ha descrito como “tóxica y codependiente”.

Durante entrevistas, Ninel Conde reveló que sufrió engaños por parte del cantante, tales como las presuntas infidelidades con Angélica Vale y Paty Muñoz. A pesar de todo, la también cantante reconoció que fue un amor importante en su vida, aunque no sano.