José Manuel Figueroa recuerda a su hermano Trigo, quien murió asesinado en los brazos de Joan Sebastian

A casi dos décadas de la tragedia que enlutó a la familia Figueroa, José Manuel Figueroa recordó con profunda nostalgia a su hermano Trigo Figueroa, primogénito del icónico cantante Joan Sebastian, quien fue asesinado en el año 2006.

En una emotiva publicación en sus redes sociales, el cantante compartió un mensaje dedicado a su hermano con motivo de su cumpleaños, en el que expresó el vacío que ha dejado su partida y el impacto emocional que su muerte continúa teniendo en él y en su familia.

¿Qué mensaje le dedicó José Manuel Figueroa a Trigo Figueroa, fallecido en 2006?

“Feliz cumpleaños a mi querido hermano Trigo, se te extraña lo que no te imaginas, hoy es un día importante para reflexionar de cuánta falta haces y todo lo que pudo haber sido esta vida sin tu partida”, escribió José Manuel.

En el mismo mensaje, el intérprete recordó las palabras que su padre, Joan Sebastian, le dijo tras la tragedia: “Bien recuerdo las palabras de mi padre cuando me dijo con los ojos llenos de lágrimas que yo no sabía la falta que me harías en el futuro. Qué razón tenía el viejo. Te amo, Trigo”.

Estas palabras reflejan el profundo dolor que aún vive la familia Figueroa, así como el cariño que unía a los hermanos y al propio Joan Sebastian con su hijo mayor.

José Manuel Figueroa comparte foto de su hermano y lo recuerda por su cumpleaños. / Facebook

¿Cómo murió Trigo Figueroa, hermano de José Manuel Figueroa?

El 27 de agosto de 2006, Trigo Figueroa fue asesinado tras un concierto de su padre en Plaza del Valle, Hidalgo, Texas. Tenía solo 27 años y se encargaba de la seguridad de Joan Sebastian durante sus presentaciones. Tenía solo 27 años al igual que Julián Figueroa, también hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

Esa noche, un grupo de fans, presuntamente en estado de ebriedad, intentó acercarse al artista en busca de un autógrafo. Cuando se les negó el acceso, tres de ellos reaccionaron con violencia. Uno de los sujetos sacó un arma y disparó al suelo para amedrentar al equipo de seguridad. Trigo intentó alejarse del caos junto a su compañero Antonio Navarro, pero fue alcanzado por los agresores.

Le golpearon con la pistola en la cabeza y luego le dispararon por la espalda. Joan Sebastian fue quien levantó el cuerpo de su hijo y lo sostuvo ensangrentado mientras esperaban ayuda, que nunca llegó a tiempo. La escena marcó uno de los momentos más trágicos en la vida del llamado “Poeta del pueblo”.

El cantante Joan Sebastian murió en 2015 y actualmente sólo uno de sus hijos varones sobrevive. / Redes sociales.

¿Quién mató a Trigo Figueroa, hermano de José Manuel Figueroa?

El principal sospechoso del asesinato fue identificado por las autoridades estadounidenses como Ricardo Sánchez, un joven de 21 años originario de Mission, Texas. A pesar de haber sido señalado formalmente por el crimen, Sánchez logró huir y sigue prófugo hasta la fecha. La familia Figueroa nunca ha recibido justicia completa por esta pérdida, y el caso continúa en la impunidad.

A casi 20 años del crimen, el recuerdo de Trigo Figueroa permanece vivo no solo en su familia, sino también en el corazón de quienes admiraron a Joan Sebastian y siguieron de cerca su historia.

