Confirman la muerte de famosa influencer; su esposo publica desgarrador video de despedida

La comunidad digital está de luto por la repentina muerte de Liz Lin Ruoyu, reconocida influencer de belleza originaria de Taiwán. Tenía 36 años, según confirmaron en redes sociales.

Su esposo, Ken, publicó un desgarrador video en el que mostró cómo fue la vida de Liz Lin Rouyo. Sus seguidores en redes sociales quedaron conmocionados con la noticia.

Confirmaron la muerte de la influencer Liz Lin / IG: @hehehaha1989

¿Cómo confirmaron la muerte de Liz Lin Ruoyu, influencer de belleza, a los 36 años?

La mañana de este martes 12 de agosto, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Liz Lin Rouyo, quien se consolidó como una de las influencers más famosas en redes sociales. Su esposo, Ken, confirmó la noticia a través de un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram.

“Queridos amigos: Liz siempre fue una chica con una sonrisa, llena de luz y amor. Siempre sentía curiosidad por las cosas nuevas y tenía un cariño especial por los animales. Poseía un gusto único y cautivador, siempre sumando belleza e inspiración al mundo con su visión y creatividad”, se lee.

“Aunque Liz ha fallecido en silencio, la belleza y el amor que dejó siempre permanecerán con nosotros. Como su esposo, he recopilado un video conmemorativo de los maravillosos momentos que compartimos juntos, en su memoria”, agregó.

¿De qué murió Liz Lin Ruoyu, creadora de contenido?

La pareja de Liz Lin Royo no mencionó las causas de la muerte de la creadora de contenido. Sin embargo, sí agradeció a todos sus seguidores por el cariño que le expresaron en vida.

“Gracias por su amor y compañía a lo largo del camino. Ella lo sabrá, y creo que Liz vivirá una vida despreocupada y feliz al otro lado del arcoíris y siempre la extrañaremos.”.

Eso no es todo, algunos de sus seguidores se mostraron nostálgicos por el video con el que acompañó Ken el anuncio de la muerte de su esposa, Liz.

En este clip compartió algunos de los mejores momentos de vida de la influencer. Los usuarios destacaron que la creadora de contenido siempre se mostró con una gran sonrisa.

Así lo dijo Ken:

¿Quién fue Liz Lin Ruoyu, influencer que murió a los 36 años?

Desde 2012, la influencer Liz Lin compartía consejos de belleza, moda y estilo de vida con sus más de 144 mil seguidores en Instagram, quienes la consideraban una amiga más que una influencer.

Su esposo la definió como “una chica con una sonrisa, sol y amor”. Destacó su curiosidad por los animales pequeños y su filtro artístico especial.

La comunidad de creadores y amigos cercanos, como la podcaster Nancy Tsai, ha compartido emotivas despedidas por la muerte de Liz Lin Ruoyu.