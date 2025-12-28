Influencer conocido como “Tarzán de la vida real” sufre grave accidente en paracaidismo y es hospitalizado

El influencer estadounidense Mike Holston, conocido mundialmente en redes sociales como The Real Tarzann o “el Tarzán de la vida real”, se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente durante una práctica de paracaidismo realizada el viernes 27 de diciembre de 2025. La noticia fue dada a conocer por el propio creador de contenido a través de sus cuentas oficiales, donde compartió imágenes y videos desde una camilla de hospital.

Th real Tarzan / Instagram

¿Qué le pasó a Mike Holston durante el salto en paracaídas?

De acuerdo con la información que el propio influencer compartió en sus redes sociales, el accidente ocurrió durante un salto en paracaídas que no se desarrolló conforme a lo planeado. Aunque no detalló las causas técnicas del incidente ni las condiciones exactas en las que se realizó la actividad, confirmó que el impacto fue lo suficientemente fuerte como para requerir atención médica inmediata.

En un breve video grabado desde el hospital, Holston relató que tras el accidente experimentó momentos críticos. “Hubo un momento en el que ni siquiera podía respirar”, señaló en una de sus declaraciones, sin profundizar en el tipo de lesiones que le provocaron dicha dificultad. Posteriormente, en el texto que acompañó una de sus publicaciones, agregó que se encontraba con un dolor intenso, pero consciente y bajo supervisión médica.

Las imágenes compartidas muestran al influencer con movilidad limitada, lo que sugiere que los médicos optaron por inmovilizarlo como medida preventiva. Hasta ahora, no se ha informado si el accidente dejó fracturas, lesiones internas o daños neurológicos, por lo que su estado clínico continúa siendo reservado.

Influencer hospitalizado / Intagram

¿Cuál es el estado de salud del influencer tras el accidente?

Hasta el momento, no existe un comunicado médico oficial que detalle el diagnóstico completo de Mike Holston. Sin embargo, el propio creador de contenido ha sido la principal fuente de información, actualizando a sus seguidores a través de historias y publicaciones en Instagram.

En una de las imágenes más comentadas, Holston aparece levantando el pulgar frente a la cámara, gesto que fue interpretado por sus seguidores como una señal de que se encuentra estable. En el texto que acompaña dicha fotografía, el influencer reconoció que el proceso de recuperación no será inmediato, aunque dio a entender que se encuentra fuera de peligro inmediato.

También escribió un mensaje dirigido a su audiencia en el que señaló que seguirá activo y compartiendo contenido conforme su estado de salud lo permita. No precisó cuántos días permanecerá hospitalizado ni si requerirá algún tipo de intervención quirúrgica o rehabilitación prolongada. Se espera que en las próximas horas publique un video explicando con mayor detalle el tiempo estimado de recuperación y las posibles secuelas derivadas del accidente.

¿Quién es Mike Holston y por qué es tan conocido en redes sociales?

Mike Holston es un influencer estadounidense especializado en contenido relacionado con el cuidado y la interacción con animales salvajes. A lo largo de los últimos años, ha construido una amplia base de seguidores gracias a videos en los que aparece conviviendo con especies como serpientes, grandes felinos, primates y reptiles, lo que le ha valido el apodo de “el Tarzán de la vida real”.

Su estilo de contenido, caracterizado por escenas de alto riesgo y contacto directo con fauna silvestre, le ha permitido alcanzar millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. No obstante, esta misma dinámica también lo ha colocado en el centro de diversas polémicas y situaciones de riesgo.

Durante 2025, Holston fue noticia internacional tras un viaje a Australia, donde fue grabado interactuando con cocodrilos de gran tamaño. En ese episodio, sufrió una mordida en el brazo, lo que derivó en atención médica y en una investigación por parte de las autoridades ambientales australianas debido al manejo de especies protegidas. Dicho antecedente volvió a colocarlo en el foco mediático, meses antes del reciente accidente de paracaidismo.

