Tiktoker mexicano sufre intento de secuestro tras inaugurar su local de videojuegos junto a Carlos Trejo: VIDEO

A finales de enero se viralizó el vídeo de ‘La Nicholette’ influencer y tiktoker que fue secuestrada. El hecho quedó grabado gracias a su Tesla, el cual mostró a los presuntos implicados y posteriormente sería localizada con vida.

Ahora, momentos de terror vivió un famoso creador de contenido y tiktoker mexicano, pues según lo relatado por algunos presentes en el lugar, sufrió un intento de secuestro en su local de “videojuegos”. El hombre, conocido por sus transmisiones en vivo en TikTok, ha sido víctima de otros atentados, incluso uno de sus negocios fue incendiado hace algunos meses. Te contamos de quién se trata.

¿Qué tiktoker mexicano sufrió un intento de secuestro recientemente?

La madrugada de este miércoles 11 de febrero comenzaron a difundirse fragmentos de una transmisión en vivo de algunos periodistas que cubrían un intento de secuestro.

Seguidores del tiktoker “Ikonic”, reconocido en esta plataforma por hacer transmisiones sobre su local basado en videojuegos, se percataron que se trataba de él. Hace apenas unos días Edwin, el verdadero nombre de “Ikonic” había inaugurado su local con la presencia de Carlos Trejo.

La página de TikTok de “Ikonic” se llama “Sala de Videojuegos VicioGames”, y muestra el día a día junto a sus clientes de una sala gamer. Pero... ¿qué pasó después?

¿Cómo fue el intento de secuestro que sufrió el tiktoker mexicano “Ikonic”?

Según los primeros reportes y testimonios de personas en el lugar, un grupo de hombres irrumpió en su estudio de videojuegos con la aparente intención de privarlo de la libertad.

El intento de “levantón” se registró la noche del martes en el local propiedad del influencer, ubicado sobre la calle Prolongación Porfirio Díaz. Edwin se encontraba atendiendo a su último cliente cuando, de manera repentina, al menos seis sujetos ingresaron al establecimiento y comenzaron a golpearlo con violencia, según reportan medios locales.

La pareja del afectado, testigo directa de la agresión, trató de intervenir para auxiliarlo, pero fue empujada por los agresores:

Me dicen que eran seis, venían en una camioneta blanca. (...) Bajé e intenté quitárselos (a los presuntos secuestradores), según su mamá los había enviado de un centro de rehabilitación. Pareja de “Ikonic”

En medio del caos, se dice que los sujetos lograron sacar al influencer del local por la fuerza. Sin embargo, tras un intenso forcejeo en el exterior, no consiguieron subirlo al vehículo en el que pretendían llevárselo, por lo que terminaron soltándolo y huyeron del lugar.

Al momento, se desconocen más detalles sobre el asunto. Sin embargo, los seguidores del creador de contenido siguen a la espera de que dé su versión de los hechos.

¿Quién es el tiktoker mexicano “Ikonic”?

La popularidad del creador de contenido fue creciendo en TikTok tras compartir cómo es su cotidianeidad como propietario de un local dedicado a los videojuegos. Durante el paso del tiempo ha sido blanco de ciertos ataques, pues hace meses su local, ubicado en otro punto, fue incendiado recién abierto.

Al momento ya tiene una comunidad de más de 100 mil seguidores en la plataforma y junta más de 8 millones de likes entre todas sus publicaciones, siendo un rostro conocido en TikTok.

Mientras tanto, Edwin N. recibió atención médica por las lesiones derivadas de los golpes, aunque se reporta fuera de peligro. El caso ha generado preocupación entre la comunidad de creadores de contenido y sus seguidores.

