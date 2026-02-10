Influencer recibe brutal golpiza durante transmisión en vivo ¡todo por coquetear con mujer en la calle! VIDEO

A finales del mes de diciembre la influencer María Liu, creadora de contenido en TikTok, fue agredida por una mujer mayor, quien en un inicio se le acerca y, con tono confrontativo, le exige explicaciones por estar grabando. El momento se hizo viral y generó molestia entre los internautas.

De nueva cuenta las redes sociales fueron testigo de un curioso momento durante una reciente transmisión en vivo. El protagonista, un reconocido influencer que se encontraba haciendo un ‘stream’, y en medio de una plática con una mujer, fue golpeado por algunas personas que se encontraban en plena calle. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quién es el influencer que fue golpeado durante transmisión en vivo en plena calle?

En las últimas horas se hizo viral un vídeo en el que se ve al influencer polaco “VooltBanicja” realizando un stream en la plataforma “Kick”, dentro del cual, aparece en una avenida, mientras habla con una joven.

El vídeo, que ya acumula miles de ‘likes’, divide a las redes sociales, pues mientras algunos defienden el accionar de la persona que lo agredió, otros cuantos creen que hay muchos “ acomplejados en la calle ":



"¿Qué le importa si un streamer está ligando?”,

“Nunca faltan los celosos” y,

“Domado, aprendió una gran lección”.

¿Cómo fue golpeado un influencer durante una transmisión en vivo?

El curioso y preocupante momento protagonizado por el ‘influencer’ polaco “VooltBanicja”, sucedió recientemente en una de sus transmisiones en vivo tipo IRL (actividades en la vida real) cuando caminaba por la calle y después se sentó a platicar con una chica.

Según lo mostrado por la grabación y algunos comentarios, todo transcurría de manera normal y, lo que era una plática amena entre el influencer polaco y una mujer en aparente “ligue”, se convirtió en que otros jóvenes lo amedrentaran y golpearan en la escena.

Se alcanzan a escuchar unas palabras como “ No eres una estrella ” y de manera paralela lo golpean en la cabeza ante la mirada de la joven que estaba junto a él. Posteriormente, él confronta a los que lo agreden y se hacen de palabras.

El vídeo finaliza con el propio “VooltBanicja” terminando el stream, no sin antes ver un forcejeo que termina con la cámara en el piso. Al momento, no ha dicho revelado más detalles sobre el agresivo episodio.

"Ñapi"



Porque un streamer polaco de Kick es atacado después de coquetear con chicas en vivo: "¿Quién carajo te crees que eres, creyendo que eres una estrella?".pic.twitter.com/AWmTxBfPo1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 10, 2026

¿Quién es “VooltBanicja” y qué contenido hace en redes sociales?

“VooltBanicja” es un streamer y creador de contenido originario de Polonia que desarrolla su actividad principalmente en Twitch y Kick (ambas plataformas de transmisiones en vivo).

En Twitch cuenta con el estatus de afiliado y acumula varios miles de seguidores, rondando casi los 10 mil. En la descripción de su canal destaca la frase “Cringe to moje hobby”, que en español se traduce como “el cringe es mi pasatiempo”. Su proyecto en streaming comenzó en 2020 y desde entonces se ha mantenido activo de forma constante.

No centra sus directos en un juego en particular; con frecuencia realiza transmisiones de Just Chatting (pláticas con su audiencia), dinámicas en Chat Roulette y contenidos IRL, es decir, situaciones y charlas en tiempo real fuera del ámbito estrictamente gamer.

