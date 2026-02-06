Asesinan a balazos al “Chabelo”: ¿quién era el influencer y cómo ocurrió el ataque que estremeció en redes?

Luego de darse a conocer el asesinato a puñaladas de la mamá de querido cante Spencer Hatcher, la violencia volvió a sacudir el Internet y esta vez la noticia golpeó directo a las redes sociales. Juan Diego Maldonado Grijalva, más conocido como “el Chabelo”, un influencer originario de Chiapas, fue asesinado a balazos en su lugar de trabajo, un hecho que generó conmoción inmediata entre seguidores, creadores de contenido y usuarios que seguían de cerca su actividad en plataformas digitales.

¿Cómo murió Juan Diego Maldonado Grijalva, el influencer conocido como “el Chabelo”?

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Diego Maldonado Grijalva fue asesinado la noche del jueves dentro del estudio de tatuajes donde trabajaba.

El lugar, que funcionaba como su espacio laboral habitual, se convirtió en escenario de un ataque armado que terminó de forma trágica.

Testimonios preliminares señalan que dos hombres llegaron al local haciéndose pasar por clientes, ya que le habrían preguntado al ""Chabelo” sobre un posible tatuaje. Todo transcurría con aparente normalidad hasta que, en cuestión de segundos, uno de los sujetos sacó un arma de fuego de entre sus prendas y comenzó a disparar directamente contra el influencer.

Según la información que trascendió tras el ataque, Juan Diego Maldonado Grijalva recibió al menos ocho impactos de bala: seis en el abdomen y dos en la frente. Las heridas fueron tan graves que su muerte se produjo de manera inmediata, sin que pudiera recibir atención médica en el lugar.

¿Qué se sabe del ataque armado en el que asesinaron al influencer “el Chabelo”?

El ataque no solo cobró la vida del creador de contenido. Durante la agresión armada registrada la noche del jueves, dos personas más resultaron heridas. Se trata de Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez, de 28 y 29 años, quienes se encontraban en el lugar al momento de los disparos.

Ambos heridos fueron atendidos por paramédicos que acudieron tras el llamado de auxilio y posteriormente trasladados a un hospital, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud actual, pero se sabe que sobrevivieron al ataque.

¿Quién fue “el Chabelo” y por qué su asesinato conmocionó a las redes sociales?

Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido en plataformas digitales como “el Chabelo”, era un joven influencer de Chiapas que había logrado construir una comunidad fiel en redes sociales gracias a su contenido directo, crítico y sin filtros.

Su personalidad frontal y su forma de expresar opiniones lo hicieron destacar rápidamente, especialmente entre usuarios que valoraban su postura firme frente a distintos temas sociales. Esto le permitió ganar notoriedad y una base sólida de seguidores que hoy lamentan profundamente su muerte.

Tras confirmarse su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de despedida, publicaciones recordando sus videos y comentarios de incredulidad ante la violencia del ataque.