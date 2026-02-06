Influencer se quita las costillas para lucir “cinturita” y luego se las come; ¡Asegura “saben a pollo”! VIDEO

En fechas recientes son varias las celebridades que se han sometido a una cirugía en las costillas para lucir una “cinturita”. Este fue el caso de Wendy Guevara, quien hace unas semanas se sometió a una remodelación costal.

Recientemente, una influencer ha desatado una ola de críticas en redes sociales tras publicar un video en el que asegura que se sometió a una cirugía para retirarse varias costillas con el objetivo de reducir al máximo el tamaño de su cintura. Pero lo que más impacto generó, fue que en el vídeo aparece calentando una olla con sus propias costillas, asegura que se las comió. ¿De quién se trata?

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué influencer se quitó las costillas y después se las comió?

La creadora de contenido, conocida en TikTok como @adee.ah, compartió el video con total naturalidad, mostrando tanto su nueva silueta como el supuesto proceso posterior a la operación.

Las imágenes, que rápidamente se replicaron en distintas plataformas, provocaron reacciones que van desde el rechazo hasta aquellos que no pudieron ver completo el vídeo por lo “extraño” que podría parecerles.

Especialistas han advertido que este tipo de intervenciones con fines estéticos conllevan complicaciones severas, desde infecciones y hemorragias hasta afectaciones respiratorias y daños internos. En países como España, por ejemplo, esta cirugía no se realiza debido a los riesgos que representa para el paciente.

Aun así, la influencer sostiene que el procedimiento fue exitoso y que el resultado es la drástica reducción de su cintura, algo que mostró orgullosa ante la cámara.

Te puede interesar: Fans lastiman a Wendy Guevara tras su cirugía de sus costillas: “Casi se nos desmaya”

Creadora de contenido francesa, @adee.ah / @adee.ah

¿Cómo es el vídeo en el que la influencer @adee.ah prueba sus propias costillas?

Según relata la propia influencer, su motivación era lograr una “cintura de avispa” extrema. Para ello, afirmó haberse sometido a una intervención quirúrgica en la que le retiraron parte de sus costillas.

Si la cirugía ya era motivo suficiente para generar debate, el vídeo que le siguió elevó la controversia a otro nivel. En el video compartido en TikTok, la influencer aparece colocando en una olla lo que afirma son las costillas que le fueron retiradas, poniéndolas a hervir y posteriormente bebiendo el líquido resultante.

Entre risas y gestos de aparente normalidad, prueba el caldo frente a la cámara y sentencia: “ Sabe a pollo ”. La escena, que muchos usuarios calificaron de perturbadora, fue compartida y se hizo viral.

Estos fueron algunos de los comentarios de dicha publicación:



“Otro día mejor, me aguanto la curiosidad”,

“Por favor, dime que no es real” y,

“No hay costillas humanas”.

Lee: Yeri MUA quiere lucir “cinturita” y se realizaría una cirugía extrema para obtenerla: ¿Qué se hará?

¿Qué contenido comparte la influencer que se comió su propia costilla?

@adee.ah es una creadora de contenido francesa que en los últimos meses ha vuelto popular a nivel mundial en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula casi dos millones de seguidores.

Su perfil se caracteriza por una estética muy marcada, centrada en la modificación corporal extrema, la imagen y un discurso constante en torno a la búsqueda de una silueta “perfecta”.

Tal vez te interese: Filtran primeras imágenes de Wendy Guevara tras cirugía de luxación de costillas: así luce ahora