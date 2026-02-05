Laura Zapata amenazada previo a entrar a ‘La casa de los famosos’, ¿abandona el reality antes de empezar?

Hace poco, Laura Zapata sorprendió a todos al anunciarse su participación en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. A pocos días de que se estrene el reality, la actriz mexicana es amenazada por otra habitante, ¿se retira del show? Esto está pasando.

Laura Zapata / Redes sociales

¿Por qué amenazaron a Laura Zapata previo a su entrada a ‘La casa de los famosos’?

El pasado miércoles 4 de febrero, se confirmó oficialmente que Laura Zapata estará en ‘La casa de los famosos versión Telemundo 2026’. En sus primeras declaraciones para el programa ‘Hoy día’, se le cuestionó sobre lo que pensaba de Yina Calderón, otra celebridad confirmada y quien ganó relevancia al participar en la versión colombiana del show.

Sin miedo al qué dirán, criticó fuertemente a Yina. Si bien dijo no conocerla, aseguró que sería la primera en salir del reality. También juzgó los tatuajes de la influencer y sugirió que, probablemente, se “vendía”.

“No sé quién es, pero esto me huele a que va a ser la primera en salir de ‘La casa’. Me va a prender cariño porque la villana original soy yo. No le tiene miedo a la vida y coincido en que tiene bastantes problemas, pobrecita, ¿por qué está tatuada? Con esas nal…, ¿las vende?”, expresó.

Esto generó mucha controversia en redes sociales. Algunos consideraron “innecesarios” sus “insultos” y no dudaron en defender a Yina, mientras que otros afirmaron que la influencer no podrá con la “fuerza” de la primera actriz.

Laura Zapata / Redes sociales

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los comentarios de Laura Zapata?

Por supuesto, Yina Calderón no se quedó callada ante los malos comentarios de Laura Zapata. A través de un en vivo para redes sociales, le advirtió que no se metiera con ella o le hará “la vida imposible” dentro de ‘La casa’.

Señaló que no le interesa ganar y no tiene miedo a mostrar su “villanía”. Incluso la llamó “envidiosa” y mencionó que investigará “su pasado turbio” para exponerla.

“Esa señora empieza a atacarme, a decir que seguro vendo mis nal…, unas cosas todas raras. Ella no conoce lo terrible que yo puedo ser. Señora, usted no se meta conmigo. Vea, señora, a mí no me interesa ganar, ni tampoco me interesa ser la buena de la película. Yo soy la mala y las malas hacemos la vida imposible. Yo no tengo la culpa de que usted sea una amargada, solitaria, que viva sola. Yo no tengo la culpa de que su hermana Thalía sea más exitosa que usted y por eso sea una resentida” Yina Calderón

Por si esto fuera poco, también usó su nombre para promocionar sus productos modeladores. Les dijo a sus seguidores que sus fajas ayudarán a que no tengan el “trasero caído” como Laura Zapata: “Yo ya la tengo investigada”, indicó.

Hasta el momento, Laura Zapata no se ha pronunciado ante los comentarios de Yina Calderón. En tanto que los internautas ya han tomado su postura y esperan con ansias el reality para ver cómo será su convivencia.

¿Quién es Yina Calderón, la influencer que amenazó a Laura Zapata?

Yina Calderón es una influencer y empresaria colombiana.

Saltó a la fama en 2013, cuando participó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Tiene su propia marca de fajas y productor de moda.

Participó en ‘La casa de los famosos Colombia 2025’ y está confirmada para ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

Debido a su personalidad directa, muchos creen que será una de las figuras más polémicas del reality.

