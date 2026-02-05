Video de Imelda Tuñón: Laura Zapata advierte a sus hijos sobre relaciones tóxicas y “gente enferma”

Antes de que estallara la polémica pública, Laura Zapata ya había quedado impactada. La actriz no solo vio el video de Imelda Garza Tuñón que circuló en redes, sino que lo tomó como una señal de alerta personal y familiar. Lo que para muchos fue solo otro escándalo del espectáculo, para ella se convirtió en ¿una reflexión? ¡Te contamos!

Laura Zapata / Redes sociales

¿Cuál es el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa que desató la polémica?

El llamado video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa se volvió tendencia luego de que saliera a la luz un fragmento donde se aprecia una discusión intensa entre ambos dentro de una habitación. En el clip, que según se ha dicho habría sido grabado por el propio Julián, se observa a Imelda golpeándose la cabeza contra una toalla en el suelo mientras él le habla y le advierte que está registrando todo.

En el audio se escucha que ella le pide que se retire del cuarto o lo acusaría de maltrato. Él, por su parte, menciona que tiene pruebas para defenderse y afirma que en otra ocasión ella le habría arrojado acetona en los ojos. Estas imágenes fueron difundidas por el periodista Javier Ceriani, lo que detonó una ola de reacciones en redes sociales y programas de espectáculos.

Desde entonces, el video de la pelea entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón se convirtió en pieza central del conflicto público, pues se ha ligado a versiones sobre un posible divorcio y a acusaciones de manipulación emocional. Sin embargo, ninguna autoridad ha emitido una resolución judicial basada en ese material.

¿Qué dijo Laura Zapata tras ver el video de Imelda Tuñón?

Laura Zapata fue captada por cámaras de Venga la Alegría en el aeropuerto, donde no pudo ocultar su impacto tras ver las imágenes de Imelda Tuñón durante una fuerte discusión con Julián Figueroa. La actriz reconoció que las escenas la dejaron profundamente afectada y que, incluso, dudó si debía comunicarse con Maribel Guardia.

Según explicó, la situación es tan delicada que no sabía si era correcto intervenir o mantenerse al margen por respeto al dolor que atraviesa su amiga. Aun así, confesó que el sentimiento fue inmediato y devastador.

“Es algo tristísimo, pensé en escribirle algo (a Maribel), pensé en decirle ´ninguna madre merece pasar esto´, qué dolor tan grande ver a tu hijo en ese rollo, pero no sólo verlo, sino que saber que ya está muerto”. Laura Zapata

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Laura Zapata / Redes sociales

¿Qué advertencia lanzó Laura Zapata a sus hijos tras el caso de Julián Figueroa?

El impacto fue inmediato en su casa. Laura Zapata contó que, apenas vio el video, lo compartió en el chat familiar para hablar de límites, red flags, manipulación y control. Recalcó que elegir pareja es una decisión que puede cambiar la vida para bien… o para mal. Por eso, la actriz prefiere que sus hijos entren a cualquier relación con los ojos muy abiertos, cuidando su salud emocional y su seguridad.

Con esa intención, Laura reprodujo la conversación que tuvo con Claudio y Patricio, basada en el ejemplo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa:

“Cuando vi el video ayer, a mis hijos les mandé, les mandé en el chat familiar, ´hijos míos, por favor, vean esto, una mala mujer, una mala persona, te puede llevar hasta la muerte´", expresó.

La actriz añadió que entiende la prisa de la juventud por enamorarse y formar pareja, pero pidió prudencia y criterio. La prioridad, remarcó, es cuidarse de dinámicas tóxicas, de la violencia psicológica y de relaciones donde alguien busque someter, aislar o controlar.

Laura Zapata “Les dije ´tengan cuidado, sé que están jóvenes, sé que el amor..., sé que quieren encontrar una pareja, yo pasé por eso, pero, tengan mucho cuidado, mucho ojo, ya no solamente de las enfermedades físicas, ya no simplemente de eso, sino de las enfermedades mentales, del manipuleo, hay mucha gente que está buscando jóvenes como ustedes, pero gente enferma”

