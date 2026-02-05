¿Maribel Guardia o Imelda Tuñón? Vidente destapa que “la verdadera asesina” de Julián Figueroa iría a la cárcel

Un tema que ha generado revuelo en medio de la guerra mediática entre Maribel Guardia, su esposo, Marco Chacón e Imelda Tuñón ha sido la muerte de Julián Figueroa. Se sabe que el cantante falleció en abril de 2023 por un infarto al corazón.

No obstante, últimamente se ha puesto en tela de juicio la causa. Y es que Imelda sostiene que los verdaderos culpables presuntamente serían Maribel y Marco. En tanto que, en redes sociales, acusan a la joven de haber presuntamente provocado el siniestro, principalmente después de viralizarse unos videos que la dejan como su “violentadora”.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Especial

Lee: ¿Imelda Tuñón estrena novio? Tras video comprometedor con Julián Figueroa, presume romántico detalle

¿Cómo fue la muerte de Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. El dictamen oficial concluyó que la causa fue un infarto del miocardio. Muchos se sorprendieron ante esto, pues consideraron que el cantante era relativamente joven para que sufriera algo así.

Incluso surgieron teorías de que todo fue causado por los problemas de adicción que tenía. En un inicio, ni Maribel Guardia ni Imelda quisieron dar declaraciones sobre el asunto y solo se limitaron a mantenerse unidas para sobrellevar su dolor.

Todo cambió en 2025, luego de que Maribel denunciara a Imelda para “salvaguardar la seguridad de su nieto”. La actriz aseguraba que su exnuera presuntamente tenía adicción a los estupefacientes y descuidaba al menor. El pequeño quedó en cuidado de su abuela por un tiempo y después se le fue devuelto a Imelda.

En aquel entonces, una fuente anónima contó a TVNotas que los problemas de adicción de Julián eran tan grandes que Marco lo había llevado a ponerse un implante para que dejara los vicios. Si bien se le advirtió que tenía que dejarlo en un centro para que el tratamiento funcionara, Chacón se negó. También reveló que Ime quería llevar este tema a lo legal.

Justamente, hace unos días, Imelda confirmó esta información. Dijo que a su esposo se le colocó un implante de naltrexona y presuntamente Marco impidió que siguiera con sus terapias. Según la joven, este dispositivo le causó convulsiones, parálisis en el cuerpo y finalmente la muerte. Chacón dio fe de que su hijastro tenía este implante. Sin embargo, negó haberlo obligado, como dejó ver Tuñón.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Maribel Guardia sigue buscando la custodia de su nieto? Imelda Tuñon lo revela tras video filtrado

¿Quién fue la presunta “verdadera asesina” de Julián Figueroa, según Ramsés Vidente?

En medio de todos los dimes y diretes, Ramsés Vidente hizo una fuerte predicción. Y es que no solo aseguró que pronto se sabrá quién habría matado a Julián Figueroa, sino que también pagará por haberlo hecho.

“¿Qué veo aquí, señores? Sí veo en prisión a alguien. La verdadera causante de la muerte de Julián Figueroa se sabrá próximamente.” Ramsés Vidente

Si bien no dio nombres directamente, también habló de un supuesto mensaje que Julián le manda a Imelda. Según el pitonizo, el cantante quiere que ella se “tranquilice” y deje a su mamá en paz. Asimismo, habría mencionado algo sobre una “comida” que le daba.

“Mira, Imelda, te manda un mensaje Julián: ‘Bájale, tranquilízate porque recuerda que los muertos están arriba y luego bajan y te voltean las cosas’. Te manda ese mensaje: ‘Tú sabes lo que hiciste y lo que me diste de comer’”, expresó, sin dar más detalles.

Para muchos, el presunto mensaje de Julián dejaría ver que, supuestamente, Imelda habría causado su muerte al darle alguna comida extraña o hasta veneno. Hasta el momento, Tuñón o la familia de Julián no se han pronunciado ante esto. Por esta razón, esto queda puntualmente como calidad de una predicción y rumor.

Imelda Tuñón admite haber agredido a Julián Figueroa pic.twitter.com/7j3mq2gkfV — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) February 5, 2026

¿Habrá consecuencias legales por la muerte de Julián Figueroa?

En entrevista para TVNotas, una fuente también nos contó que, en su momento, tanto Maribel Guardia como Imelda Tuñón estaban buscando responsabilizar legalmente al “culpable” de la muerte de Julián Figueroa.

Según nuestra fuente, ambas se echaban la culpa mutuamente, pues creen que pudieron hacer más para ayudar al cantante en sus problemas de adicción. Recordemos que tanto Maribel como Imelda han dicho que el joven, supuestamente, se excedía con los estupefacientes y el alcohol.

“Imelda habló con el doctor de esa clínica. Le pidió ayuda para Julián. Días antes de fallecer él no paraba de consumir. Todos pidieron ayuda, pero nadie hizo nada. Me enteré de que hace poco la parte legal de Imelda buscó al doctor para ver si podía ser testigo de que ni Maribel ni Chacón hicieron algo por salvarle la vida. Vieron que el doctor declaró que se pudo haber salvado. Chacón le reclamó. Ahora Maribel e Imelda se echan la pelotita, pues legalmente quieren buscar quién fue el culpable del fallecimiento”. Fuente a TVNotas

Mira: ¿Marco Chacón habría sido el causante de la muerte de Julián Figueroa? Imelda Tuñón lo acusa y él explota